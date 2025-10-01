  1. استانها
۴ مصدوم بر اثر سقوط از پل دنا در جاده سمنان به دامغان

سمنان- معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان گفت: بر اثر سقوط یک خودروی دنا از پل در جاده سمنان- دامغان چهار نفر مصدوم شدند.

علیرضا باغبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه عوامل امدادی هلال احمر امشب به حادثه سقوط یک دستگاه خودروی دنا از پل در کیلومتر ۴۲ جاده سمنان دامغان، اعزام شدند، تاکید کرد: تیم امدادی پایگاه آهوان به محل حادثه اعزام شد

وی با بیان اینکه پس از رسیدن و ارزیابی کارشناسان هلال احمر مشخص شد که این سانحه چهار مصدوم دارد، ابراز کرد: نجاتگران هلال‌احمر اقدامات اولیه مصدومان را انجام دادند.

معاون هلال احمر استان سمنان گفت: مصدومان برای ادامه روند درمان با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی منتقل شدند.

باغبان بیان کرد: علت حادثه مشخص نشده است.

