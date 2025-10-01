۴ مصدوم بر اثر سقوط از پل دنا در جاده سمنان به دامغان

علیرضا باغبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه عوامل امدادی هلال احمر امشب به حادثه سقوط یک دستگاه خودروی دنا از پل در کیلومتر ۴۲ جاده سمنان دامغان، اعزام شدند، تاکید کرد: تیم امدادی پایگاه آهوان به محل حادثه اعزام شد

وی با بیان اینکه پس از رسیدن و ارزیابی کارشناسان هلال احمر مشخص شد که این سانحه چهار مصدوم دارد، ابراز کرد: نجاتگران هلال‌احمر اقدامات اولیه مصدومان را انجام دادند.

معاون هلال احمر استان سمنان گفت: مصدومان برای ادامه روند درمان با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی منتقل شدند.

باغبان بیان کرد: علت حادثه مشخص نشده است.