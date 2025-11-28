  1. استانها
  2. کرمانشاه
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۷

افزایش دما و احتمال بارش پراکنده در کرمانشاه

افزایش دما و احتمال بارش پراکنده در کرمانشاه

کرمانشاه – مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه اعلام کرد با عبور یک موج جدید جوی از فردا تا دوشنبه، افزایش دما، رشد ابر و وزش باد و در برخی ساعات رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

علی‌محمد زورآوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین تحلیل‌های نقشه‌های پیش‌یابی گفت: از روز شنبه تا دوشنبه یک موج کم‌دامنه از جو منطقه عبور می‌کند که موجب افزایش نسبی دما، رشد محسوس ابر و وزش باد غالباً ملایم خواهد شد.

وی افزود: انتظار می‌رود در برخی ساعات روز دوشنبه این ناپایداری‌ها به شکل رگبارهای پراکنده باران بروز کند که احتمال وقوع آن در مناطق مرکزی و شمال‌غرب استان بیشتر است.

زورآوند با بیان اینکه این موج جوی دوام زیادی نخواهد داشت، ادامه داد: با خروج تدریجی سامانه از بعدازظهر دوشنبه، از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه شاهد کاهش تدریجی دمای هوا در سطح استان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان از شهروندان خواست با توجه به تغییرات دمایی و احتمال بارش‌های کوتاه‌مدت، تمهیدات لازم را به‌ویژه در سفرهای برون‌شهری مدنظر قرار دهند.

کد خبر 6670750

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • عابدین مومنه IR ۰۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      0 0
      پاسخ
      انشاالله با لطف خدا باران رحمت برای تمام مردم نازل میشه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها