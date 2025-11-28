افزایش دما و احتمال بارش پراکنده در کرمانشاه

علیمحمد زورآوند در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین تحلیلهای نقشههای پیشیابی گفت: از روز شنبه تا دوشنبه یک موج کمدامنه از جو منطقه عبور میکند که موجب افزایش نسبی دما، رشد محسوس ابر و وزش باد غالباً ملایم خواهد شد.
وی افزود: انتظار میرود در برخی ساعات روز دوشنبه این ناپایداریها به شکل رگبارهای پراکنده باران بروز کند که احتمال وقوع آن در مناطق مرکزی و شمالغرب استان بیشتر است.
زورآوند با بیان اینکه این موج جوی دوام زیادی نخواهد داشت، ادامه داد: با خروج تدریجی سامانه از بعدازظهر دوشنبه، از روز سهشنبه تا پنجشنبه شاهد کاهش تدریجی دمای هوا در سطح استان خواهیم بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان از شهروندان خواست با توجه به تغییرات دمایی و احتمال بارشهای کوتاهمدت، تمهیدات لازم را بهویژه در سفرهای برونشهری مدنظر قرار دهند.
