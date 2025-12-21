افزایش نسبی دما در کرمانشاه تا پایان هفته

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی گفت: بر اساس بررسی نقشه‌های هواشناسی و داده‌های پیش‌یابی، از بعدازظهر امروز تا پایان هفته جاری، استان کرمانشاه تحت تأثیر گذر متناوب امواجی کم رطوبت از جو منطقه قرار خواهد گرفت که مهم‌ترین پیامد آن، افزایش نسبی دمای هوا در اغلب نقاط استان است.

زورآوند افزود: همزمان با عبور این امواج، در برخی ساعات شاهد افزایش میزان ابرناکی آسمان در سطح استان خواهیم بود که این وضعیت به‌صورت متناوب و ناپایدار رخ می‌دهد و بیشتر در ساعات بعدازظهر و عصر نمود خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: وزش باد نیز از دیگر پدیده‌های غالب طی این مدت خواهد بود که در اغلب مناطق استان شدت آن ملایم پیش‌بینی می‌شود و انتظار نمی‌رود مخاطره خاصی به همراه داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: این شرایط جوی در ساعاتی از روز چهارشنبه تقویت خواهد شد و در برخی نقاط استان، به‌ویژه نواحی مرکزی و شرقی، می‌تواند با وقوع بارش‌هایی به‌صورت پراکنده همراه باشد که شدت آن‌ها عمدتاً ضعیف و کوتاه‌مدت خواهد بود.

زورآوند در پایان تأکید کرد: با توجه به ناپایداری‌های مقطعی پیش‌بینی‌شده، توصیه می‌شود شهروندان و به‌ویژه بهره‌برداران بخش‌های کشاورزی و حمل‌ونقل، اطلاعیه‌ها و هشدارهای بعدی هواشناسی استان را به‌طور مستمر دنبال کنند تا در صورت تغییر شرایط جوی، اقدامات لازم را به‌موقع انجام دهند.