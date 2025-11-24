پایداری جوی در کرمانشاه تا پایان هفته

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی استان طی روزهای آینده گفت: هوای استان امروز دوشنبه صاف خواهد بود و در برخی مناطق صنعتی و پرجمعیت، به‌ویژه در ساعات اولیه روز، افزایش آلاینده‌های شهری مشهود است.

وی افزود: بر اساس تحلیل آخرین داده‌های هواشناسی، از اواسط فردا سه‌شنبه تا ظهر پنجشنبه، عبور یک موج کوتاه و کم رمطوبت از جو منطقه پیش‌بینی می‌شود که این موج می‌تواند در برخی ساعات سبب وزش باد غالباً ملایم و رشد ابر در سطح استان شود.

زورآوند تأکید کرد: با خروج این موج و استقرار شرایط پایدار در منطقه، از بعدازظهر پنجشنبه تا روز شنبه هفته آینده، پدیده جوی قابل توجهی برای استان مشاهده نمی‌شود و تنها مورد قابل ذکر، افزایش نسبی آلاینده‌های شهری در بعضی ساعات است؛ رخدادی که بیشتر در نواحی صنعتی و پرتردد به چشم خواهد آمد.

مدیرکل هواشناسی استان در ادامه به وضعیت دمایی کرمانشاه اشاره کرد و گفت: متوسط دمای هوا در نیمه غربی استان از امروز دوشنبه تا چهارشنبه روندی کاهشی خواهد داشت. پس از آن تا اوایل هفته آینده تغییرات محسوسی در دما رخ نخواهد داد.

زورآوند خاطرنشان کرد: در سایر مناطق استان نیز تا روز سه‌شنبه دما نسبتاً ثابت است، اما از چهارشنبه تا پایان هفته، کاهش تدریجی دما پیش‌بینی می‌شود.

وی در پایان از شهروندان خواست با توجه به احتمال افزایش آلاینده‌ها، به‌ویژه در مناطق پرتردد، از فعالیت‌های غیرضروری در ساعات اولیه صبح پرهیز کرده و توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند.