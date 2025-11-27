علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: بررسی الگوهای جوی نشان می‌دهد که طی امروز و فردا (پنجشنبه و جمعه)، هوای استان در وضعیت پایدار قرار دارد. مهمترین پیامد این شرایط برای ۴۸ ساعت آینده، کاهش محسوس دمای هوا در طول شب و صبحگاه است.

وی افزود: همچنین به دلیل سکون نسبی هوا، احتمال انباشت آلاینده‌های شهری و صنعتی در شهرهای بزرگ استان و کاهش نسبی کیفیت هوا وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به ورود سامانه جدید به جو منطقه گفت: از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده، با گذر امواج ناپایدار از لایه‌های میانی جو، شرایط آب‌وهوایی تغییر خواهد کرد. برخلاف روزهای پایانی هفته جاری، در این مدت شاهد افزایش دمای شبانه و تعدیل سرمای هوا خواهیم بود.

زورآوند خاطرنشان کرد: این موج ناپایدار علاوه بر افزایش ابر و وزش باد در سطح استان، در روز دوشنبه تقویت شده و پیش‌بینی می‌شود در برخی نقاط، سبب وقوع رگبارهای باران شود.