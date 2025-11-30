علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر پایه آخرین تحلیل داده‌های هواشناسی، موجی ناپایدار در حال ورود به جو منطقه است که تا پایان روز دوشنبه بخش‌های مختلف استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

به گفته وی، این شرایط با افزایش ابرناکی، افزایش نسبی دمای شبانه و وزش باد در سطح استان همراه است.

وی افزود: با تقویت این ناپایداری، وقوع رگبارهای پراکنده باران و در برخی نقاط احتمال رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود و این وضعیت در مناطق کوهستانی نمود بیشتری خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به تداوم تغییرات جوی طی روزهای آینده گفت: از سه‌شنبه تا پنج‌شنبه کاهش نسبی دما، افزایش غلظت آلاینده‌های شهری در ساعات اولیه روز و رشد ابر در برخی ساعات مورد انتظار است.

زورآوند افزود: همچنین روز جمعه با عبور موجی کوتاه، شرایط برای رگبارهای پراکنده باران در مناطق مختلف استان دوباره مهیا خواهد شد.