علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، وضعیت جوی روزهای پیشرو را تشریح کرد و گفت: از امروز تا صبح پنجشنبه، آسمان استان غالباً نیمهابری تا ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد ملایم رخ میدهد.
وی افزود این شرایط میتواند امروز، بهویژه در نواحی شمالغربی استان و منطقه اورامانات، برای مدت کوتاهی با رگبار خفیف باران همراه شود.
زورآوند ادامه داد: از ظهر پنجشنبه تا روز شنبه پدیده قابل توجهی در استان انتظار نمیرود؛ جز اینکه دمای شبانه کاهش مییابد و در مناطق شهری افزایش نسبی غلظت آلایندهها محتمل است.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد براساس تحلیل نقشههای آیندهنگر، در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده عبور یک موج جدید جوی سبب رشد ابر، افزایش موقت دمای شبانه و احتمال رگبارهای پراکنده در سطح استان خواهد شد.
