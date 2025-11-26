  1. استانها
  2. کرمانشاه
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۹

پیش‌بینی آسمان نیمه‌ابری و افزایش آلاینده‌ها در کرمانشاه

کرمانشاه – مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: کرمانشاه تا صبح پنجشنبه نیمه‌ابری است و در اورامانات احتمال رگبار خفیف وجود دارد و از پنجشنبه شب کاهش دما و افزایش آلاینده‌ها پیش‌بینی می‌شود.

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، وضعیت جوی روزهای پیش‌رو را تشریح کرد و گفت: از امروز تا صبح پنجشنبه، آسمان استان غالباً نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد ملایم رخ می‌دهد.

وی افزود این شرایط می‌تواند امروز، به‌ویژه در نواحی شمال‌غربی استان و منطقه اورامانات، برای مدت کوتاهی با رگبار خفیف باران همراه شود.

زورآوند ادامه داد: از ظهر پنجشنبه تا روز شنبه پدیده قابل توجهی در استان انتظار نمی‌رود؛ جز اینکه دمای شبانه کاهش می‌یابد و در مناطق شهری افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ها محتمل است.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد براساس تحلیل نقشه‌های آینده‌نگر، در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده عبور یک موج جدید جوی سبب رشد ابر، افزایش موقت دمای شبانه و احتمال رگبارهای پراکنده در سطح استان خواهد شد.

