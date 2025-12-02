نشست فرماندار مشهد با فعالان حوزه عفاف و حجاب برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه نشست سیدحسن حسینی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مشهد مقدس و احمد شافعی معاون سیاسی، اجتماعی و انتخابات فرمانداری با فعالان حوزه عفاف و حجاب در محل سالن جلسات حوزه فرماندار برگزار شد.

فرماندار مشهد اظهار کرد: ما مجری قانون و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به دولت که از طریق سلسله مراتب منعکس می‌گردد، هستیم و مصوبات شورای تأمین شهرستان باید مطابق با قانون، مصوبات شعام و مصوبات شاک باشد.

وی تاکید کرد: ما مکلف به مدیریت تمام جامعه هستیم و باید بتوانیم حداکثر جاذبه و حداقل دافعه را ایجاد کنیم. گروه‌های دغدغه‌مند عفاف و حجاب بایستی با کار فرهنگی، اجتماعی، ایجابی و تبیینی، عفاف و حجاب را به باوری مقدس در بین جامعه تبدیل کنند و از دو قطبی کردن جامعه پرهیز کنند. در عین حال اگر جریان مهندسی شده و تعمدی در جهت گسترش بی‌بند و باری در جامعه باشد، قطعاً حاکمیت در جهت اعمال قانون از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

در این نشست فعالان حوزه عفاف و حجاب شهرستان دغدغه‌های خود را پیرامون مسائل گوناگون و موضوعات فرهنگی مطرح کردند.