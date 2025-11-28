  1. استانها
جنگ ترکیبی دشمن برای ایجاد رعب در میان ملت ایران شکست خورده است

آمل - رئیس کل بازرسی فراجا با اشاره به جنگ روانی دشمن در جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: جنگ ترکیبی دشمن برای ایجاد رعب در میان ملت ایران شکست خورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی معصوم بیگی، در یادواره ۳۸۰ شهید بخش لاریجان که با حضور گسترده مردم و مسئولان در مسجد روستای وانا برگزار شد، گفت: دشمن صهیونیستی در جنگ اخیر، یک جنگ روانی ترکیبی ایجاد نمود تا برای مردم شرافتمند ایران مشکل ایجاد کند.

وی با تقدیر از مقاومت مردم ایران افزود: عمل و اقدام مردم ایران در مقابل قدرت‌های بزرگ، یک کار خارق‌العاده و بزرگ بود. پس از جنگ دوازده روزه، دشمن را وادار به عقب‌نشینی کردیم و او را روبروی ملت مبارز و متحد ایران قرار دادیم.

رئیس کل بازرسی فراجا با اشاره به اهداف دشمن از جنگ ترکیبی تأکید کرد: این جنگ با نگاه به درون کشور، جهت ایجاد رعب و ترس در میان ملت ایران و ایجاد نافرمانی مدنی طراحی شده بود.

وی با بیان جایگاه والای شهدا افزود: راه شهدا، راه تبعیت از انبیا، راه ولایت و راه رستگاری است. در جامعه غربی الگوهای کاذب می‌سازند، اما در ایران اسلامی، شهدا الگوهای واقعی هستند.

سردار معصوم‌بیگی با اشاره به سفر خود به روسیه گفت: در روسیه برای تک‌تک کشته‌های جنگ خود المان ساخته‌اند و با ذکر جزئیات فداکاری سربازانشان، برای جوانان الگوسازی می‌کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهدا جزو دارایی و سرمایه معنوی جامعه هستند و حفظ یاد و خاطره آنان از وظایف ملی ماست.

