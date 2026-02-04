بارش برف و باران در محورهای چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خدابخشی با اعلام آخرین گزارش تصویری دوربین‌های نظارتی مرکز مدیریت راه‌های استان، وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی را تشریح کرد.

وی گفت: از ساعت اولیه امروز، شاهد بارش برف در محورهای فارسان-چلگرد (بخش آباد و دشت زرین)، شهرکرد-سورشجان (روستای مرغملک)، شهرکرد-بن (سه‌راهی بارده)، شهرکرد-فارسان (تنگ پردنجان)، بروجن-لردگان (گوشنگلی)، شهرکرد-اردل (سه‌راهی جونقان) و همچنین محور کوهرنگ (گردنه‌های شاهمنصوری و چری) هستیم.

خدابخشی افزود: بارش باران نیز در اکثر محورهای استان گزارش شده است. این شرایط کاهش دید، لغزندگی سطح جاده و احتمال بروز آب‌گرفتگی در معابر را به همراه دارد.

مدیرکل راهداری استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی توسط رانندگان، تصریح کرد: توصیه می‌شود هموطنان در صورت عدم ضرورت، از سفر به مناطق درگیر بارش برف خودداری کنند. در صورت لزوم تردد، استفاده از زنجیرچرخ، کاهش سرعت، افزایش فاصله طولی با خودروی جلویی و رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی ضروری است.

وی همچنین از مسافران خواست پیش از حرکت، با تماس با شماره ۱۴۱ مرکز اطلاعات راه‌ها یا دنبال کردن گزارش‌های لحظه‌ای در کانال‌های رسمی راهداری استان، از آخرین وضعیت جاده‌ها مطلع شوند.

خدابخشی در پایان اطمینان داد: گروه‌های امداد، نگهداری و خدمات‌رسانی راهداری استان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و به صورت مستمر در حال پایش، برف‌روبی و ارائه خدمات به شهروندان هستند.