مصرف بیش از ۵۲۶ میلیون مترمکعب گاز در کهگیلویه و بویراحمد طی ۹ ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید طالبی اظهار کرد: در ۹ ماهه سال جاری، میزان مصرف گاز طبیعی در کهگیلویه و بویراحمد به ۵۲۶ میلیون و ۴۵۵ هزار و ۷۴۸ مترمکعب رسیده که نشان‌دهنده نقش مؤثر این حامل انرژی پاک در تأمین نیازهای مختلف استان است.

وی با اشاره به افزایش مصرف گاز در فصل سرد سال افزود: گاز طبیعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های انرژی، نقش کلیدی در تأمین رفاه خانوارها، پایداری فعالیت‌های اقتصادی و استمرار خدمات عمومی ایفا می‌کند و از همین رو، مدیریت بهینه مصرف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: هم‌زمان با کاهش دما و افزایش نیاز به گرمایش، مصرف گاز در بخش خانگی روند افزایشی داشته و در کنار آن، بخش‌های صنعتی و عمومی نیز سهم قابل توجهی از مصرف گاز استان را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با اشاره به سیاست‌های شرکت ملی گاز ایران در حوزه مدیریت مصرف، بیان کرد: اجرای برنامه‌های منظم پایش مصرف، اطلاع‌رسانی مستمر، فرهنگ‌سازی و همراهی دستگاه‌های اجرایی از مهم‌ترین راهکارها برای حفظ پایداری شبکه گازرسانی به شمار می‌رود.

طالبی رعایت دمای آسایش، استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد، عایق‌بندی مناسب ساختمان‌ها و توجه به توصیه‌های ایمنی و مصرف بهینه را از عوامل مؤثر در کاهش مصرف و جلوگیری از افت فشار گاز در روزهای سرد سال عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد در پایان تأکید کرد: این شرکت با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و تلاش شبانه‌روزی کارکنان عملیاتی، تمام توان خود را برای تأمین پایدار و ایمن گاز مشترکان به کار گرفته و انتظار می‌رود مشترکان نیز با مصرف مسئولانه، در ارائه خدمات پایدار همکاری لازم را داشته باشند.