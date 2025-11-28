ابراهیمی: اتحاد ملی ضامن مقاومت و پیروزی در برابر تهدیدات خارجی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله ابراهیمی امام جمعه میناب و نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری در سخنرانی خود در این مراسم که به مناسبت ایام فاطمیه و در جهت تجدید میثاق با حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) برگزار می‌شد، با اشاره به حضور گسترده مردم در برنامه‌های مذهبی و اجتماعی اظهار داشت: حضور شما در این مراسم عظیم نشان‌دهنده عشق و ارادت بی‌پایان به اهل بیت (علیهم‌السلام) است. این همدلی و مشارکت در عرصه‌های مختلف اجتماعی، دینی و سیاسی، بهترین گواه بر همبستگی مردم ایران در راستای تقویت اصول اسلامی و انقلابی است.

وی در ادامه سخنان خود به جایگاه شهدای دفاع مقدس و شهدای گمنام اشاره کرد و گفت: شهدا نه‌تنها نماد مقاومت، بلکه نماد عزت و کرامت ملت ایران هستند. مردم عزیز ما با حضور در معراج شهدا و تشییع این فرزندان بزرگ، ارادت و تعهد خود را به آرمان‌های این شهدای عزیز نشان دادند. این مراسم‌ها نه تنها موجب تقویت روحیه معنوی مردم می‌شود، بلکه برکت و نورانیت خاصی به منطقه می‌بخشد.

آیت‌الله ابراهیمی سپس به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص بسیج و نقش آن در مقابله با تهدیدات خارجی اشاره کرد و افزود: رهبر معظم انقلاب بارها بر اهمیت بسیج و نقش آن در دفاع از کشور تأکید کرده‌اند. بسیج تنها یک سازمان نظامی نیست؛ بلکه همه اقشار مردم، از کشاورز و دامدار گرفته تا دانشجویان و کارگران، که برای سربلندی کشور تلاش می‌کنند، جز بسیج به شمار می‌آیند. امروز این همبستگی ملی است که کشور را در برابر دشمنان، مقاوم و پیروز کرده است.

وی با تأکید بر لزوم تقویت همکاری و همدلی ملی، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، ما به یک اتحاد و انسجام ملی نیاز داریم. در برابر تهدیدات خارجی و بحران‌های اقتصادی، تنها راه پیروزی و عبور از این شرایط دشوار، حفظ وحدت و همکاری میان مردم و مسئولان است.

آیت‌الله ابراهیمی همچنین در خصوص مشکلات اقتصادی کشور و فشارهای معیشتی مردم گفت: امروز بسیاری از خانواده‌ها با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. گرانی‌ها و نوسانات اقتصادی زندگی را برای مردم سخت کرده است. در این شرایط، وظیفه مجلس شورای اسلامی و دولت، تلاش برای حل این مشکلات و بهبود وضعیت اقتصادی است. مجلس باید با تصویب قوانین کارآمد و نظارت دقیق بر عملکرد دولت، شرایط بهتری برای مردم فراهم کند.

وی به نمایندگان مجلس توصیه کرد که در راستای منافع مردم و کشور حرکت کنند و گفت: مجلس شورای اسلامی باید از مسئولین اجرایی پاسخ‌خواهی کند. تنها در صورتی که مجلس نقش نظارتی خود را به درستی ایفا کند، می‌توانیم شاهد اصلاحات اساسی در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی باشیم.

آیت‌الله ابراهیمی در ادامه سخنان خود به لزوم تقویت روحیه رضایت و تسلیم در برابر تقدیر الهی اشاره کرد و گفت: در شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی، باید به اراده خداوند ایمان داشته باشیم و در برابر مشکلات، آرامش خود را حفظ کنیم. روحیه رضایت و تسلیم به تقدیر الهی نه‌تنها موجب رشد و تعالی فردی می‌شود، بلکه در سطح اجتماعی نیز باعث تقویت انسجام و همبستگی می‌گردد.

وی افزود: بسیاری از سختی‌ها و مشکلات بخشی از مسیر رشد انسان است. انسان مؤمن باید در برابر مشکلات صبور باشد و با امید و اعتماد به خدا، از هر مانعی عبور کند.

در پایان آیت‌الله ابراهیمی از مردم شهیدپرور منطقه و همه مسئولان و نهادهای مردمی که در برگزاری این مراسم بزرگ فاطمیون تلاش کردند، قدردانی کرد و برای ادامه مسیر خدمت به مردم و تقویت اتحاد ملی دعا کرد.