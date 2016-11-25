رفع معضل بیکاری به عنوان اولویت کار مسئولان سمنان نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمد شاهچراغی درخطبه های نمازجمعه این هفته سمنان با بیان اینکه جنگ امروز جنگ اقتصادی است، ابراز داشت: روز مجلس و فرا رسیدن خاطره مرحوم مدرس یادآور این نکته است که در برابر دشمن باید مدرس گونه عمل کنیم و به جای سکوت در برابر دشمن مقابله و رویارویی را جایگزین قرار دهیم، مجلس و نمایندگان باید در راستای مبارزه با این جنگ اقتصادی کوشا باشند.

وی در ادامه تصریح کرد: مشکلات اقتصادی و شرایط کشور در این زمینه بحرانی است و باید برای رفع این معضلات چاره اندیشی صورت گیرد بهترین راهکار در این حوزه استفاده از ظرفیت ها و توان داخلی است که می توان با حمایت از تولید کنندگان داخلی به جنگ مشکلات اقتصادی رفت.

خطیب جمعه سمنان همچنین گفت: رفع مشکلات بیکاری و اقتصادی مردم باید سرلوحه امور مسئولان واقع شود و این امر در دستور کار دستگاه های اجرایی به نحوی قرار گیرد تا روز به روز شاهد افزایش توان تولید داخل و افزایش صادرات و رونق اقتصادی در کشور باشیم.

آیت الله شاهچراغی با بیان اینکه پنجم آذر ماه سالروز تاسیس بسیج را باید بیش از پیش ارج نهاد، ابراز داشت: بسیج بزرگترین سرمایه و دستاورد کشور به شمار می رود چرا که در تمامی عرصه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در طول ۳۷ ساله عمر انقلاب به وضوح می توان حضور بسیج را در همه زمینه ها مشاهده کرد.

وی با تاکید بر اینکه زیباترین اخلاص، ایثار و از خود گذشتگی را تنها می توان در روحیه بسیج یافت، افزود: نام و آوازه بسیجی به فرای مرزها انتقال یافته و امروز حضور بسیجیان در سوریه و عراق منجر به شکست دشمنان اسلام شده است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه امروز دشمن در پشت خاکریز به دنبال ضربه زدن به اسلام و انقلاب است، ابراز داشت: حضور بسیج مانند سدی است که اجازه نفوذ و تجاوز دشمن را نمی دهد ولی باید توجه داشت که دشمن با شناخت زیرساخت های ما می کوشد تا با ایجاد تفرقه بسیج و بسیجیان را از اهداف عالیه انقلاب دور کند لذا باید در گام اول نیروهای خودی وحدتشان را به رخ دشمن بکشند.

آیت الله شاهچراغی در ادامه توضیح داد: آمریکا و استکبار جهانی باید بدانند هرچه بیشتر در بر هم زدن این نظم و وحدت بکوشند کمتر به نتیجه خواهند رسید چراکه بارها حماسه آفرینی مردم نشان داده که ایرانیان ملتی هستند که از هیچ ابرقدرتی در دنیا ترس و واهمه ندارند و با قدرت و صلابت در برابر تهاجم دشمن ایستادگی می کنند.

وی با اشاره به دیدار اخیر بسیجیان با رهبر معظم انقلاب اسلامی، افزود: برجام و حواشی آن بهانه ای شد تا آمریکا فشارهای روانی و تحریم های خود را بر ایران افزون کند ولی استکبار نمی داند که مردم ایران در برابر همه این سختی ها ایستاده اند تا دشمن را وادار به عقب نشینی کنند قدرت بسیجیان ایران، آمریکا را به زانو در آورده است.