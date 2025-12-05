به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن ترابی، در خطبههای نماز جمعه این هفته رباط کریم با اشاره به جایگاه والای زن در اسلام اظهار کرد: زن مسلمان با الگوگیری از حضرت زهرا (س) میتواند ضمن حفظ کرامت و شرافت خود، در تمامی عرصههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی حضوری فعال و تأثیرگذار داشته باشد.
وی با اشاره به نقش بیبدیل حضرت زهرا (س) در تربیت نسل تمدنساز افزود: تربیت فرزندانی همچون امام حسن (ع)، امام حسین (ع) و حضرت زینب (س)، بهترین گواه بر موفقیت حضرت زهرا در نقش مادری است و امروز در جهانی که زن آماج تهاجم فرهنگ منحط غرب قرار گرفته، الگوی فاطمی میتواند چراغ راه زنان جامعه باشد.
امام جمعه رباطکریم با اشاره به رسالت جنبش دانشجویی تصریح کرد: رسالت امروز جنبش دانشجویی، بهویژه پس از جنگ تحمیلی دوازدهروزه، تبیین صحیح شرایط کشور و تقویت وحدت ملی است و دانشجویان باید با گفتمان «همه با هم برای ایران قوی» و روایت پیروزیها و افشای نقشههای دشمن، اتحاد و انسجام ملی را تقویت کنند.
ترابی با انتقاد از برخی جریانها که پیام ضعف به دشمن مخابره میکنند، گفت: امروز در حالی که برخی افراد و رسانهها ناخواسته یا آگاهانه پیام ضعف ارسال میکنند، جنبش دانشجویی به دلیل روحیه استکبارستیزی باید پرچم عزت و اقتدار ایران اسلامی را برافراشته نگه دارد و پیام قدرت به دشمنان مخابره کند.
وی افزود: رژیم جنایتکار صهیونیستی بیست سال برای تجزیه ایران برنامهریزی کرد، اما در دوازده روز شکست خورد و تحقیر شد. مردمی که دشمن تصور میکرد با یک جرقه به خیابان میآیند، یکپارچه برای دفاع از ایران و نظام اسلامی به میدان آمدند.
امام جمعه رباطکریم تأکید کرد: در جنگ تحمیلی دوازدهروزه، صهیونیستها و آمریکاییها فهمیدند ملتی که ۴۷ سال در برابر دنیای استکبار ایستاده را نمیتوان با چند کلیپ اینستاگرامی و چند بسته دلار خرید. جهانیان دریافتند هرکس با ایران اسلامی دربیفتد، حتی اگر بیست سال برنامهریزی کند، در نهایت با یک کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی خلع سلاح میشود؛ کتک میخورند و دست خالی بازمیگردند.
نظر شما