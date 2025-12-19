امام جمعه رباط کریم: میدان اصلی نبرد امروز، تبلیغات و رسانه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن ترابی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رباط کریم، طی سخنانی اظهار داشت: با ورود به ماه رجب، دریچه‌ای تازه از آرامش معنوی به روی بندگان خدا گشوده می‌شود و دل‌های مضطرب به‌تدریج برای ورود به ماه میهمانی خدا آماده می‌شوند، این ایام بهترین فرصت برای تهذیب نفس و اصلاح قلب است و باید از این فصل نیایش به بهترین شکل استفاده کرد.

وی با اشاره به سیره امام باقر (ع) افزود: امام باقر (ع) در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های فتنه بنی‌امیه، پرچمدار جهاد تبیین بود و امروز نیز مهم‌ترین میدان نبرد، عرصه تبلیغات و رسانه است؛ میدانی که هدف آن تسخیر ذهن‌ها، افکار و دل‌هاست.

امام جمعه رباط‌کریم ادامه داد: دشمن با جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی تلاش می‌کند سایه جنگ را بر سر کشور حفظ کرده، تصمیم‌گیری‌ها را به تعویق انداخته و امید به آینده را تضعیف کند، در حالی که جنگ اصلی امروز ما با دشمن، جنگ شناختی، تبلیغاتی و رسانه‌ای است.

ترابی با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد در این عرصه تصریح کرد: نخستین خطا در مواجهه با جنگ رسانه‌ای، واکنش صرفاً دفاعی است؛ باید از حالت انفعال خارج شد و با تهاجم هوشمندانه و ابتکار عمل، میدان را در دست گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر بین‌المللی گفت: یهودستیزی ابزاری در دست رژیم صهیونیستی برای پیشبرد اهدافش است و اقدام تروریستی سیدنی استرالیا توسط موساد اسرائیل صورت گرفته است. جنایات رژیم غاصب صهیونیستی، این رژیم را به منفورترین رژیم جهان تبدیل کرده و در افکار عمومی دنیا چهره‌ای هیولاگونه از آن ساخته است.

امام جمعه رباط‌کریم افزود: رژیم جعلی صهیونیستی برای توجیه جنایات وحشیانه خود در غزه و ترمیم چهره مخدوشش در افکار عمومی جهان، به اقداماتی نظیر تیراندازی به یهودیان در سیدنی نیاز دارد؛ اقداماتی که هدف آن مظلوم‌نمایی و بازگرداندن صهیونیست‌هایی است که طی دو سال گذشته از سرزمین‌های اشغالی گریخته‌اند.

وی در پایان با اشاره به واکنش کشورهای غربی خاطرنشان کرد: نوع برخورد غرب با جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و همزمان با رویداد سیدنی، رویکرد دوگانه آنها را در قبال قتل‌عام مردم بی‌گناه به‌روشنی آشکار می‌سازد.