ترابی: پیروزی ملت در ۹ دی و ۳ تیر نتیجه حضور آگاهانه مردم بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی، در خطبههای نماز جمعه این هفته رباط کریم اظهار داشت: ملت مسلمان و ولایتمدار ایران در این ماه رحمت با تهذیب نفس و آمادگی روحی خود را برای درک فیوضات الهی و مقابله با دشمنان درون و برون آماده میکنند.
وی با اشاره به ماه رجب گفت: در این ماه پر خیر و فضیلت باید از شخصیتهایی همچون امام جواد (ع) بهره گرفت و با تاسی به مکتب اهل بیت (ع) جان را از زلال معارف معنوی سیراب کرد.
امام جمعه رباط کریم همچنین حماسههای یومالله نه دی ۱۳۸۸ و سه تیر ۱۴۰۴ را نشانه پیروزی ملت ایران در برابر توطئههای پیچیده آمریکایی و صهیونیستی دانست و افزود: یکی از عوامل اصلی موفقیت مردم در این مقاطع، حضور آگاهانه، بصیرت و دشمنشناسی ملت بود. شکست دشمنان ناشی از خطای محاسباتی و نشناختن ملت ایران بود.
ترابی با بیان نقش برجسته رهبری در مدیریت بحران ادامه داد: نقش رهبری حکیم انقلاب در خنثیسازی توطئهها و هدایت ملت ایران در نه دی و جنگ دوازده روزه بیبدیل بود و باعث شکست دشمنان شد.
وی در پایان تأکید کرد: آمریکا برای دشمنی دلیل نمیخواهد اما بهانه بسیار دارد. تنها راه مقابله با زورگویی و باجخواهی آمریکا، قوی و متحد شدن و نشان دادن قدرت و اتحاد ملت است.
نظر شما