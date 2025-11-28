عزیزی: خوانش تازه رهبر انقلاب از معادلات جهانی راهنمای آینده کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جابر عزیزی در خطبههای این هفته نمازجمعه شهرستان بیله سوار با اشاره به اینکه خوانش تازه رهبر انقلاب از معادلات جهانی راهنمای آینده کشور است، اظهار کرد: بیانات شبانه اخیر مقام معظم رهبری به مناسبت هفته بسیج را بسیار راهبردی، تاریخساز و دارای خوانشی جدید از مسائل منطقه، جهان و جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد.
وی تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب در واقع از یک تحول مهم و اساسی در نظام قدرت جهانی پردهبرداری کردند؛ تحولی که بر اساس آن، قدرت از دستان نظام سلطه و ابرقدرتها به سمت منطقه غرب آسیا با محوریت و رهبری ایران اسلامی در حال جابجایی هست.
امام جمعه شهرستان بیلهسوار با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر و شکست بیسابقه رژیم صهیونیستی و آمریکا افزود: پس از این جنگ، قدرت و ابرقدرتی ایران برای جهانیان ثابت شد و این شکست برای آمریکا ادامه شکستهای زنجیرهای پس از ویتنام است. این پیروزی، هم دشمنان را نگران کرده و هم وظایف داخلی ما را سنگینتر نموده است.
وی با تشریح اقدامات خصمانه غرب علیه جمهوری اسلامی از جمله اسنپبک، قطعنامه شورای حکام، تحریمهای سالانه، جنگافروزی در منطقه، تهدیدهای پیاپی، جنگهای نسل شش، و ترور فرماندهان مقاومت تصریح کرد: همه این فشارها برای مهار ایران قوی است؛ اما رهبر معظم انقلاب درمان همه شیطنتهای دشمن، بهویژه آمریکا، را با صراحت بیان نقشه راه کشور را در پیام دیشب خویش مطرح نموده و از مسائل نظام سلطه رونمایی و تقویت و استمرار گفتمان بسیج تحت عنوان نظریه مقاومت مردمی و بسیج همگانی تشریح نمودند.
امام جمعه شهرستان بیلهسوار با اشاره به تحلیل رهبری درباره نقشآفرینی بسیج گفت: معظمله، اتحاد و همدلی با خوانش جدید از عنصر قدرتمند بسیج و توسعه نظریه مقاومت مردمی را مهمترین استراتژی کشور در شرایط حساس منطقه و جهان دانستند.
وی افزود: توجه دوباره به اقتصاد مقاومتی، مدیریت منابع ملی و محلی، و ایجاد الگوی اتحاد دولت و ملت با پشتوانه معنویت و توجه به عالم غیب، در واقع آینده و تکلیف نظام را تضمین میکند. این گفتمان حکمرانی ولایی حتماً باید در کشور استمرار یابد.
امام جمعه شهرستان بیلهسوار در بخش دیگری از سخنان خود از حضور پرشور، حماسی و معنادار مردم در مراسمهای ایام فاطمیه بهویژه در تشییع شهید گمنام تقدیر کرد و وجود پیکر مطهر شهید در قلب بنگاه اقتصادی و بینالمللی گمرک بیلهسوار را منشأ خیر و برکت توصیف نمود.
وی همچنین از تلاشهای ستاد گرامیداشت ایام فاطمیه، خیرین، سپاه معظم، بسیجیان و مسئولان شهرستان در برگزاری مراسمها و برنامههای هفته بسیج تشکر و بسیج را «حلکننده بحرانها» دانست.
امام جمعه شهرستان بیلهسوار با تسلیت سالروز شهادت آیتالله مدرس (۱۰ آذر)، روز مجلس را یادآور نقش تعیینکننده قوه مقننه دانست و از تلاشها و زحمات نمایندگان مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد.
خطیب جمعه بیله سوار همچنین فرارسیدن ۷ آذر، روز نیروی دریایی ارتش را گرامی داشت و این نیرو را یکی از بازوان اقتدار جمهوری اسلامی در آبهای بینالمللی دانست.
وی همچنین از ایجاد پست برق در منطقه شورگل برای سرمایه گذاری پنلهای خورشیدی را خواستار شدند.
