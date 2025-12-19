به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جابر عزیزی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان بیله سوار ضمن توصیه به رعایت تقوای الهی و با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص آرایش متناظر با جنگ وسیع رسانه‌ای و تبلیغاتی دشمن، به تبیین نظریه و فرمول «مقاومت ملی» پرداخت و آن را راهبرد اصلی برون‌رفت از وضعیت موجود کشور و منطقه دانست.



وی با بیان اینکه مقاومت ملی دارای سه لایه مهم هویتی فرهنگی، اجتماعی روانی و ژئوپلیتیکی راهبردی است، تصریح کرد: دشمن در سال‌های اخیر با تمرکز بر تضعیف این مؤلفه‌ها تلاش کرده است، اما در عمل بر اساس همین نظریه با شکست‌های مفتضحانه مواجه شده و نه‌تنها به اهداف خود نرسیده، بلکه موجب تقویت تاب‌آوری اجتماعی، مقام‌سازی و تربیت جامعه‌ای مقاوم در جمهوری اسلامی ایران شده است.



امام جمعه شهرستان بیله‌سوار افزود: همراهی مردم و شکست برنامه‌های دشمن در ایجاد نارضایتی عمومی، به‌ویژه در تصمیمات دولت در حوزه مدیریت سوخت و اصلاح الگوی مصرف و فروش بنزین، در سایه همین نظریه مقاومت ملی محقق شد.



حجت‌الاسلام عزیزی در تشریح لایه‌های سه‌گانه مقاومت ملی عنوان کرد: در لایه هویتی فرهنگی، ایران اسلامی با تکیه بر هویت دینی ریشه‌دار و تجربه تاریخی استعمارستیزی، از سپری نفوذناپذیر برخوردار است. در لایه اجتماعی روانی، مردم ایران با شناخت صحیح از اهداف فشارهای خارجی که معطوف به تغییر هویت ملی است، در بزنگاه‌ها میان دشمن و مشکل تفکیک قائل می‌شوند. در لایه ژئوپلیتیکی راهبردی نیز مؤلفه‌هایی چون قدرت دفاعی، توان موشکی و شبکه مقاومت در غرب آسیا، موجب شده فشارهای خارجی نه‌تنها بی‌اثر، بلکه نتیجه‌ای معکوس داشته باشد.



وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره بازسازی روحیه حماسی و معنوی جامعه، شهادت‌طلبی و رسیدن به اوج معنویت و لقاء الهی را بازگشت به ریشه‌های مقاومت ملی دانست و خواستار فعالیت گسترده‌تر نهادهای فرهنگی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شد.



امام جمعه شهرستان بیله‌سوار نسبت به ایجاد گسل فرهنگی و عدم انتقال هوشمندانه فرهنگ غنی دفاع مقدس به نسل جوان هشدار داد و راهبرد تربیت معنوی و دینی را برای حل این مشکل در تمام سطوح با همکاری همه نهادهای مستقیم و غیر مستقیم دانستند.



وی با توجه به فرارسیدن ماه رجب، بر اهمیت توجه به معنویت این ایام به‌ویژه آئین اعتکاف تأکید کرد و تشویق جوانان به حضور در این برنامه معنوی را از اولویت‌های مسئولان دانست.



وی در بخش دیگری از خطبه‌ها، ضمن تبریک میلاد باسعادت امام محمد باقر (ع) و نزدیک شدن شب یلدا، از عموم مردم برای همدلی، مواسات و کمک به همنوعان در قالب «یلدای علوی» دعوت کرد.



امام جمعه شهرستان بیله‌سوار با محکومیت شدید هتک حرمت به قرآن کریم در آمریکا، این اقدام موهن را تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه و انتقام‌گیری از فرهنگ مقاومت برخاسته از قرآن کریم دانست و تأکید کرد: این اقدامات نه‌تنها موجب تضعیف اسلام نخواهد شد، بلکه انس ملت‌ها با قرآن کریم را بیش از پیش تقویت خواهد کرد.