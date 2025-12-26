عزیزی: تقویت بودجه فرهنگی و حمایت اقتصادی از مردم ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جابر عزیزی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان بیله سوار با توصیه به تقوای الهی، یکی از معجزات بزرگ انقلاب اسلامی را «هویت بصیر و آگاه مردم ایران» دانست و اظهار کرد: ملت ایران همواره در شرایط سخت و بزنگاه‌های تاریخی با حضور آگاهانه خود از نظام و انقلاب اسلامی دفاع کرده و دشمنان را ناامید ساخته‌اند.

وی با اشاره به حماسه‌های ماندگار ملت ایران، گفت: حماسه سوم تیرماه در جنگ ۱۲ روزه و همچنین حماسه بزرگ و تاریخی ۹ دی، جلوه‌های روشن بصیرت مردمی است که در برابر فتنه‌های داخلی و خارجی به میدان آمدند و تمامی توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب کردند و بار دیگر قدرت، وحدت و انسجام ملی کشور را به نمایش گذاشتند.

امام جمعه شهرستان بیله‌سوار تأکید کرد: همان مردم بصیری که در فتنه سال ۸۸ با هوشمندی صحنه را مدیریت کردند، همان مردمی بودند که در جنگ ۱۲ روزه و سوم تیرماه، شجاعانه حماسه آفریدند و بدون تردید در جنگ اقتصادی و آخرین فتنه رسانه‌ای و تبلیغاتی دشمن نیز با آگاهی و بصیرت خود، دشمن را مأیوس خواهند کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بودجه سال آینده، از دولت محترم خواست با توجه به گستردگی جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی دشمن، نگاه جدی‌تری به حوزه فرهنگ داشته باشند افزود: اختصاص تنها نیم درصد از بودجه کشور به موضوع فرهنگ، آن هم در شرایطی که دشمن با تمام توان در میدان جنگ نرم و رسانه‌ای فعال است، قطعاً آسیب‌های جدی به همراه خواهد داشت؛ در حالی که مقام معظم رهبری بارها بر لزوم آرایش متناظر فرهنگی در برابر این هجمه‌ها تأکید فرموده‌اند.

خطیب جمعه بیله‌سوار خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی است و لازم است در تمامی برنامه‌ریزی‌ها و بودجه‌ریزی‌ها، پیوست فرهنگی و نگاه کلان فرهنگی در اولویت قرار گیرد.

حجت‌الاسلام عزیزی همچنین با اشاره به موضوع انتخابات شوراها، عنوان کرد: هیئت‌های نظارت و اجرایی در آزمونی بزرگ قرار دارند و وظیفه سنگینی در معرفی افراد صالح و توانمند بر عهده دارند تا زمینه انتخاب آگاهانه مردم فراهم شود. هرگونه کوتاهی و مسامحه در این مسیر، در آینده مورد قضاوت قرار خواهد گرفت و باید از تجربیات گذشته شهرستان درس عبرت گرفته شود تا فرصت‌ها از دست نرود و محرومیت جدیدی بر شهرستان تحمیل نشود.

امام جمعه شهرستان بیله‌سوار در ادامه با اشاره به فشارهای اقتصادی و جنگ معیشتی علیه ایران اسلامی، از مسئولان خواست بسته‌های حمایتی از مردم را تقویت و گسترش دهند تا اقشار مختلف جامعه در این شرایط دشوار، کمترین آسیب را متحمل شوند.

وی ضمن تبریک ۷ دی، سالروز تأسیس نهضت سوادآموزی، از تلاش‌های فعالان این عرصه قدردانی کرد و ۱۰ دی، سالروز میلاد باسعادت امام محمد تقی (ع) و ۱۱ دی، آغاز سال میلادی حضرت عیسی مسیح (ع) را تبریک گفت و برای نجات امت‌های توحیدی از ظلم نظام سلطه دعا کرد.

حجت‌الاسلام عزیزی در پایان با قدردانی از حضور پرشور مردم و مسئولان در نماز جمعه، از جوانان و خانواده‌ها دعوت کرد تا با بهره‌گیری از فرصت معنوی ماه رجب، به‌ویژه مراسم اعتکاف، حضوری فعال و پرشور داشته باشند افزود: اعتکاف بهترین فرصت برای تقویت ارتباط جوانان با مسجد و تعمیق انس با معنویت است و باید همچون سال‌های گذشته، با شکوه و معنا برگزار شود.