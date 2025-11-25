  1. اقتصاد
فعالیت سامانه بارشی جدید در ۴ استان از روز چهارشنبه؛ هشدار آلودگی هوا

یک مسئول هواشناسی گفت: از بعدازظهر روز چهارشنبه در استان کردستان و جنوب آذربایجان غربی و روز پنجشنبه در برخی نقاط استان‌ مازندران و گلستان افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: تا پایان این هفته در اغلب استان‌ها جوی آرام و پایدار حاکم است و همین شرایط موجب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی، کاهش کیفیت هوا و تداوم شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای تمام گروه‌ها در شهرهای پرجمعیت و صنعتی خواهد شد.

وی افزود: طی سه روز آینده، در صورت عدم مهار منابع آلاینده ثابت و متحرک در مناطق پرتردد و صنعتی، احتمال رسیدن شاخص آلودگی به آستانه «بسیار ناسالم» و حتی خطرناک دور از انتظار نیست.

ضیائیان بیان کرد: از بعدازظهر روز چهارشنبه (۵ آذر) در استان کردستان و جنوب آذربایجان غربی و روز پنجشنبه (۶ آذر) در برخی نقاط استان‌های مازندران و گلستان افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت جوی پایتخت گفت: آسمان تهران امروز (۴ آذر) صاف و غبارآلود خواهد بود و به‌تدریج افزایش ابر با حداقل دمای ۶ و حداکثر دمای ۱۷ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

این مقام مسئول هواشناسی تصریح کرد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری خواهد بود و گاهی وزش باد ملایم انتظار می‌رود.

به گفته رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا؛ پیرو هشدار سطح نارنجی آلودگی هوا و با تداوم پایداری و سکون نسبی جو و نبود وزش باد مؤثر در استان تهران، به‌ویژه در مناطق پرتردد شهری، تشدید انباشت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت هوا، افزایش محسوس غلظت آلاینده‌های جوی و گاهی کاهش دید مورد انتظار است.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: از فردا (چهارشنبه، ۵ آذر) تا روز یکشنبه (۹ آذر) روند تدریجی کاهش دما در کشور، به‌ویژه در نواحی شمالی پیش‌بینی می‌شود.

زهره آقاجانی

