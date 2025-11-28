تداوم آلودگی هوا و شرایط ناسالم جوی در شهرهای پرجمعیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواشناسی کشور، کبری رفیعی وضعیت جوی کشور را تشریح کرد و افزود: امروز جمعه در استانهای ساحلی دریای خزر و خراسان شمالی بارش پراکنده خواهد داد. در سایر مناطق کشور نیز تا روز یکشنبه همچنان جوی پایدار تداوم دارد که این شرایط، سبب افزایش غلظت آلایندهها و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی خواهد شد.
کارشناس سازمان هواشناسی اظهارداشت: روز دوشنبه در شمالغرب و روز سهشنبه نیز در شمالغرب و بخشهایی از غرب کشور، دامنههای مرکزی زاگرس و ارتفاع البرز مرکزی و سواحل غربی دریای خزر بارش باران پیش بینی شده است. بارشها در برخی نقاط همراه با رعد و برق و وزش باد خواهد بود و در ضمن در مناطق سردسیر و ارتفاعات هم طی این مدت بارشها به شکل برف است.
رفیعی تصریح کرد: طی دو روز آینده آبهای خلیج فارس، مواج و متراکم خواهد بود.
به گفته وی، تهران دارای غبار محلی با بیشینه دمای امروز تهران ۱۶، فردا هم ۱۵ درجه بالای صفر و کمینه دمای امروز صبح در تهران به هفت درجه بالای صفر و فردا حدود پنج درجه بالای صفر پیش بینی شده است.
