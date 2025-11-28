سرشار: ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه بر آمریکا و اسرائیل پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین رضا سرشار در خطبه‌های این هفته نماز عبادی سیاسی جمعه، با گرامیداشت پنجم آذر و سالروز تشکیل بسیج مستضعفان، به تبیین نقش این نهاد مردمی در اقتدار جمهوری اسلامی پرداخت.

وی با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب، بسیج را «ثروتی بزرگ و عامل افزایش قدرت ملی» توصیف کرد و گفت: نسل چهارم بسیج همین نوجوانان امروز هستند که آماده حرکت، تلاش و دفاع از کشورند و این ظرفیت عظیم نباید مورد غفلت قرار گیرد.

امام‌جمعه مهرشهر با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر و شرایط منطقه، افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی که خود را ابرقدرت می‌دانستند، در این ماجرا دریافتند که در برابر ایران و ظرفیت مردمی بسیج، توانی ندارند و شاید پیش‌تر عده‌ای قدر بسیج را نمی‌دانستند، اما امروز همه به نقش آن در حفظ امنیت کشور واقف‌اند.

سرشار بابیان اینکه دشمنان برای این جنگ ۲۰ سال برنامه‌ریزی کرده بودند، تصریح کرد: آنان گمان می‌کردند افراد تربیت‌شده در داخل کشور می‌توانند اغتشاش ایجاد کنند و مردم نیز به آن‌ها خواهند پیوست، اما غافل از اینکه ایران سرشار از بسیجیان جان‌برکف است.

خطیب جمعه مهرشهر همچنین از بسیجیان فعال در مراسم نماز جمعه و فرماندهان ناحیه مقاومت امام هادی (ع) قدردانی کرد و گفت: بسیج تنها یک مجموعه رسمی در کنار سپاه نیست، بلکه چهره‌ای کاملاً مردمی دارد و هر انسان متعهدی که با نیت الهی به مردم خدمت کند، در حقیقت یک بسیجی است.

سرشار در بخش دیگری از خطبه‌ها، با اشاره به تحلیل‌های رهبر انقلاب درباره تحولات اخیر منطقه، گفت: ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه هم بر آمریکا و هم بر اسرائیل پیروز شد؛ آن‌ها با شرارت وارد شدند اما با دست‌خالی بازگشتند و این نشانه عزت ملت ایران است.

وی با اشاره به وجود مشکلات اقتصادی تأکید کرد: در کنار سختی‌ها باید نیمه‌پر لیوان، یعنی عزت و قدرت ملی را نیز دید.

امام‌جمعه مهرشهر سپس سه توصیه رهبر معظم انقلاب را چنین بیان کرد حفظ اتحاد و انسجام و مقابله با دو قطبی‌سازی، حمایت از دولت برای تکمیل برنامه‌های آغازشده و پرهیز از اسراف در همه ابعاد زندگی.

سرشار در خاتمه با گرامیداشت دهم آذر، سالروز شهادت آیت‌الله سید حسن مدرس، این روز را فرصتی برای یادآوری روحیه مبارزه با استبداد دانست و خطاب به مجلس شورای اسلامی، گفت: مجلس با ابزارهای نظارتی و بودجه‌ریزی می‌تواند نقش اثرگذاری در بهبود معیشت مردم داشته باشد.