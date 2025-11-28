به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمدتقی غضنفری در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته بسیج، گفت: دولت آمریکا به‌هیچ‌عنوان شایستگی ارتباط و همکاری با جمهوری اسلامی را ندارد و ملت ایران بارها نشان داده‌اند که فریب رفتارهای متکبرانه و منافقانه دشمن را نخواهند خورد.

وی «تحقیر دشمن عنود و مغرور» را نخستین نکته مهم در سخنان رهبر انقلاب دانست و افزود: دشمن باید بداند که ملت ایران با تکیه‌بر ایمان، عقلانیت و پشتوانه مردمی، هیچ‌گاه در برابر فشارها سر خم نخواهد کرد.

امام‌جمعه محمدشهر بابیان اینکه نظام جمهوری اسلامی بر پنج اصل ثابت و تغییرناپذیر بناشده است، اظهار داشت: هر تحلیلی که با این اصول در تضاد باشد، از ریشه باطل است و نمی‌تواند مبنای تصمیم‌سازی قرار گیرد.

غضنفری در ادامه نخستین اصل را استکبارستیزی و مواجهه دائمی با سلطه آمریکا و رژیم صهیونیستی برشمرد و گفت: تا زمانی که ذات شیطانی استکبار وجود دارد، این آرمان تغییر نخواهد کرد.

وی اصل دوم را عزت، حکمت و مصلحت در تصمیم‌گیری‌ها با قرائت ولی‌فقیه دانست و تأکید کرد: برداشت‌های جناحی و شخصی نباید جایگزین این معیارهای بنیادین شود.

خطیب جمعه محمدشهر در ادامه با اشاره به اصل سوم یعنی حمایت بی‌قیدوشرط از آرمان فلسطین، افزود: فلسطین «ام‌المسائل» جهان اسلام و خط قرمز جمهوری اسلامی است و دست کشیدن از آن در قاموس انقلاب معنا ندارد.

غضنفری اصل چهارم را تکیه‌بر قدرت بازدارندگی و مقاومت فعال عنوان کرد و گفت: توان دفاعی و موشکی کشور به‌هیچ‌وجه قابل‌مذاکره نیست و راهبرد مقاومت فعال، ضامن امنیت ملی ایران است.

وی اصل پنجم را وحدت ملی و انسجام اسلامی دانست و افزود: همبستگی اقوام، مذاهب و جریان‌های داخلی بزرگ‌ترین سرمایه کشور در مقابله با توطئه‌های دشمن است.

امام‌جمعه محمدشهر در خاتمه تأکید کرد: در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز مشخص شد که علی‌رغم مشکلات اقتصادی، ملت ایران در برابر تجاوز بیگانه یکپارچه ایستاده است.