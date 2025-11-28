  1. استانها
  2. البرز
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۲

امام‌جمعه محمدشهر: آمریکا شایسته همکاری با جمهوری اسلامی نیست

امام‌جمعه محمدشهر: آمریکا شایسته همکاری با جمهوری اسلامی نیست

کرج– امام‌جمعه محمدشهر گفت: دولت آمریکا شایسته هیچ‌گونه ارتباط و همکاری با جمهوری اسلامی نیست و تحلیل‌ها باید بر اصول ثابت انقلاب استوار باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمدتقی غضنفری در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته بسیج، گفت: دولت آمریکا به‌هیچ‌عنوان شایستگی ارتباط و همکاری با جمهوری اسلامی را ندارد و ملت ایران بارها نشان داده‌اند که فریب رفتارهای متکبرانه و منافقانه دشمن را نخواهند خورد.

وی «تحقیر دشمن عنود و مغرور» را نخستین نکته مهم در سخنان رهبر انقلاب دانست و افزود: دشمن باید بداند که ملت ایران با تکیه‌بر ایمان، عقلانیت و پشتوانه مردمی، هیچ‌گاه در برابر فشارها سر خم نخواهد کرد.

امام‌جمعه محمدشهر بابیان اینکه نظام جمهوری اسلامی بر پنج اصل ثابت و تغییرناپذیر بناشده است، اظهار داشت: هر تحلیلی که با این اصول در تضاد باشد، از ریشه باطل است و نمی‌تواند مبنای تصمیم‌سازی قرار گیرد.

غضنفری در ادامه نخستین اصل را استکبارستیزی و مواجهه دائمی با سلطه آمریکا و رژیم صهیونیستی برشمرد و گفت: تا زمانی که ذات شیطانی استکبار وجود دارد، این آرمان تغییر نخواهد کرد.

وی اصل دوم را عزت، حکمت و مصلحت در تصمیم‌گیری‌ها با قرائت ولی‌فقیه دانست و تأکید کرد: برداشت‌های جناحی و شخصی نباید جایگزین این معیارهای بنیادین شود.

خطیب جمعه محمدشهر در ادامه با اشاره به اصل سوم یعنی حمایت بی‌قیدوشرط از آرمان فلسطین، افزود: فلسطین «ام‌المسائل» جهان اسلام و خط قرمز جمهوری اسلامی است و دست کشیدن از آن در قاموس انقلاب معنا ندارد.

غضنفری اصل چهارم را تکیه‌بر قدرت بازدارندگی و مقاومت فعال عنوان کرد و گفت: توان دفاعی و موشکی کشور به‌هیچ‌وجه قابل‌مذاکره نیست و راهبرد مقاومت فعال، ضامن امنیت ملی ایران است.

وی اصل پنجم را وحدت ملی و انسجام اسلامی دانست و افزود: همبستگی اقوام، مذاهب و جریان‌های داخلی بزرگ‌ترین سرمایه کشور در مقابله با توطئه‌های دشمن است.

امام‌جمعه محمدشهر در خاتمه تأکید کرد: در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز مشخص شد که علی‌رغم مشکلات اقتصادی، ملت ایران در برابر تجاوز بیگانه یکپارچه ایستاده است.

