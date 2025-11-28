برتری دریایی ایران در خلیج فارس نتیجه وحدت ملی و رهبری حکیمانه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالحمید رئیسی در خطبههای این هفته نماز جمعه با تبریک روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، این نیرو را از محورهای اصلی اقتدار کشور در منطقه دانست و گفت: حضور مقتدرانه نیروی دریایی ارتش و سپاه، امنیت پایدار و عزت ملت ایران را تضمین کرده است.
وی با اشاره به سابقه طولانی ایران در دریانوردی و حضور راهبردی در خلیج فارس اظهار داشت: در چند سده اخیر، تسلط و اشراف ایران بر آبهای جنوبی کشور کمنظیر بوده و در هر نقطه از خلیج فارس میتوان رشادت و حضور مؤثر نیروهای دریایی جمهوری اسلامی ایران را مشاهده کرد.
رئیسی با بیان اینکه نیروهای مسلح کشور اجازه دخالت و تصمیمسازی بیگانگان را در منطقه نمیدهند، افزود: نیروهای دریایی ارتش و سپاه در موارد متعدد نشان دادهاند که قدرت برتر میدان هستند و هرگونه رفتار ماجراجویانه از سوی دشمنان را پاسخ دادهاند.
وی با اشاره به فشارهای ناشی از تحریمها گفت: با وجود همه محدودیتها، نیروهای ما با هوشیاری و اعتمادبهنفس بالا از منافع کشور در دریا صیانت میکنند و مردم مطمئن باشند هرگونه تحرک خصمانه، با واکنشی قاطع و بازدارنده مواجه خواهد شد.
امام جمعه موقت بندرعباس نقش رهبری انقلاب اسلامی در عبور کشور از مقاطع حساس را تعیینکننده دانست و ادامه داد: حضرت آیتالله خامنهای در حوادث اخیر با درایت و صلابت مثالزدنی وارد میدان شدند و رهبری مستقیم ایشان روحیهای بزرگ به مردم و نیروهای مسلح بخشید.
خطیب موقت نماز جمعه بندرعباس با تاکید بر اینکه رهبر انقلاب همواره بر ساخت ایران قوی تأکید داشتهاند، خاطرنشان کرد: امروز در شرایطی ترکیبی از جنگ و صلح قرار داریم و دشمن احتمالاً شیطنتهایی خواهد داشت، اما تجربههای اخیر نشان داده اتحاد مردم و فرماندهی حکیمانه رهبری، هرگونه توطئه را خنثی و دشمن را ناامید خواهد کرد.
