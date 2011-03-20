ناوشکنهای جدید در کشور ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، امیر دریادار حبیب الله سیاری پیش از ظهر یکشنبه در مراسم استقبال از ناوگروه اعزامی نیروی دریایی ارتش به دریای مدیترانه در منطقه یکم نیروی دریایی در بندرعباس، عنوان کرد: از سال 88 نیروی دریایی ارتش در جهت تحقق فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد نیروی دریایی راهبردی اعزام ناوگروه به آبهای آزاد را آغاز کرد.

وی با شاره به افزایش چشمگیر آماده سازی یگانهای شناور نیروی دریایی ارتش در یک سال اخیر، اظهار داشت: میزان آماده سازی یگانهای شناور برای سفرهای طولانی مدت دریانوردی در سال 89 افزایش چشمگیری داشت که این نشان از وجود کارکنانی با دانش و توانمند در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: هر کسی توان دریانوردی طولانی و سفر در آبهای آزاد به مدت دو الی سه ماه را ندارد اما کارکنان توانمند نیروی دریایی ارتش با ایمان خود توانسته اند در سالهای اخیر بر شرایط بد جوی دریا پیروز شوند.

امیر دریادار سیاری با اشاره به وجود دانشجویان توانمند در دانشگاه امام خمینی (ره) نیروی دریایی، بیان داشت: این دانشجویان در حال حاضر کار نوسازی یگانهای سطحی و زیرسطحی نیروی دریایی ارتش را آغاز کرده اند و در آینده نزدیک شاهد ساخت انواع ناوشکنهای جدید در کشور خواهیم بود.

وی افزود: طی دو سال گذشته ناوگروههای نیروی دریایی توانسته اند به خوبی امنیت خطوط مواصلاتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را تامین کنند و در درگیری با دزدان دریایی خلیج عدن همواره موفق بوده اند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش اضافه کرد: اگر نیروی دریایی ارتش به خوبی امنیت کشتیهای تجاری و نفتکش ایران را تامین نمی کرد چرخه اقتصادی کشور با مشکل مواجه می شد.

امیر دریادار سیاری خاطرنشان کرد: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تنها نیرویی است که در میان 30 نیروی دریایی حاضر در خلیج عدن از هیچ سازمان منطقه ای و فرامنطقه ای تبعیت نمی کند و فقط از مقام معظم رهبری تبعیت کرده و خواهد کرد.

وی با اشاره به مهم بودن حضور ناوگروه نیروی دریایی در دریای مدیترانه، تاکید کرد: حضور ناوگروه نیروی دریایی ارتش در دریای مدیترانه در جهت تحقق نیروی دریایی راهبردی بود و به همین دلیل دشمنان سعی در به چالش کشیدن این حضور داشتند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش تصریح کرد: ایران به عنوان یک کشور تاثیر گذار در منطقه و به عنوان بازیگر اصلی منطقه امروز توانسته پیام صلح و دوستی خود را توسط ناوگروهها نیروی دریایی به کشورهای منطقه برساند.

امیر دریادار سیاری عنوان کرد: حضور نیروهای بیگانه موجب نا امنی در منطقه شده و کشورهای منطقه می توانند به خوبی امنیت منطقه خاورمیانه را تامین کنند.