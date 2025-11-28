صالحیان: نمایندگان مجلس باید چون مدرس قهرمانانه مقابل فشارها بایستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا صالحیان در خطبههای این هفته نماز جمعه شهرستان آستارا با اشاره به برگزاری برنامههای متنوع هفته بسیج در این شهرستان اظهار کرد: بسیجیان با حضور در خانه محرومان، دیدار با خانواده شهدا و اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی، جلوهای زیبا از خدمت و ایثار را به نمایش گذاشتند که جای تقدیر و تشکر دارد.
وی همچنین از فرماندهی سپاه، جانشین و فرماندهان پایگاههای بسیج شهرستان قدردانی کرد و افزود: فرماندار محترم به عنوان رئیس شورای تأمین با مدیریت و هدایت صحیح، زمینه اجرای برنامههای جامع و کامل بسیج را فراهم ساخت.
امام جمعه آستارا در ادامه خطبهها با گرامیداشت هفتم آذر، روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: این روز یادآور رشادتها و ایثارگریهای دریادلان غیور کشور در دفاع از مرزهای آبی و منافع ملی است.
وی با تقدیر از فرماندهی محترم نیروی دریایی ارتش مستقر در شهرستان که پیش از خطبهها گزارشی جامع از تاریخچه این نیرو ارائه کردند، افزود: نیروی دریایی ارتش از آغاز شکلگیری تاکنون در صحنههای مختلف دفاعی و امنیتی، قهرمانانه و شجاعانه ایستادگی کرده و امروز نیز با اقتدار کامل از مرزهای آبی کشور پاسداری میکند.
صالحیان با اشاره به نقش راهبردی نیروی دریایی در تأمین امنیت خطوط کشتیرانی و مقابله با تهدیدات دشمنان گفت: دریادلان ارتش نه تنها حافظ امنیت ملی هستند بلکه با حضور مقتدرانه در آبهای آزاد، پیام عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را به جهانیان مخابره میکنند.
وی با تبریک این روز به همه فرماندهان، کارکنان و خانوادههای معظم شهدای نیروی دریایی، خاطرنشان کرد: یاد و نام شهیدان این نیرو همواره چراغ راه آیندگان خواهد بود و ملت ایران قدردان رشادتهای آنان است.
امام جمعه آستارا با گرامیداشت دهم آذر، سالروز شهادت آیتالله مدرس و روز مجلس تصریح کرد: مجلس باید همچون مدرس قهرمانانه در برابر فشارها ایستادگی کند و علاوه بر رسیدگی به حوزههای انتخابیه، به مسائل کلان کشور نیز توجه داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به مشکلات تردد خودروهای سنگین در سطح شهر، خواستار ساماندهی این موضوع شد و گفت: شهرداری باید از محل عوارض این خودروها منافع مردم را تأمین کند.
صالحیان افزود: شهرستان آستارا ظرفیتهای اقتصادی ارزشمندی دارد و باید بتواند با اتکا به توان داخلی مشکلات خود را برطرف کند.
وی با یادآوری سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۲ آذر) و شهادت میرزا کوچکخان جنگلی (۱۱ آذر)، این مناسبتها را افتخاری برای ملت ایران و روحانیت دانست.
امام جمعه آستارا در ادامه ضمن عرض تسلیت شهادت هیثم علی طباطبایی یکی از فرماندهان حزبالله لبنان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری به مناسبت هفته بسیج گفت: رهبر معظم انقلاب تأکید کردند که آمریکا در هر نقطهای دخالت کرده، نتیجه آن جنگافروزی و نسلکشی بوده است، ایشان همچنین اتحاد ملتهای مظلوم در جنگهای اخیر را عامل شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی دانستند.
وی افزود: هدف دشمن در جنگ نرم، دور کردن ملت ایران از جهاد و مقاومت و سست کردن اعتماد به آرمانهای انقلاب است، اما ملت ایران تا آخرین قطره خون از این آرمانها دفاع خواهد کرد.
