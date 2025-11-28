رهنما: تمامی مدارس خراسان رضوی شنبه ۸ آذرماه دایر است

به گزارش خبرگزاری مهر، رهنما اظهار کرد: با توجه به اینکه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تاکنون هیچ‌گونه اطلاعیه یا مصوبه‌ای مبنی بر تعطیلی اعلام نکرده است، کلیه مدارس استان فردا طبق روال معمول باز بوده و فعالیت‌های آموزشی و تربیتی در تمامی مقاطع دایر خواهد بود.

رئیس اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی تأکید کرد: هرگونه تصمیم‌گیری درباره تعطیلی یا تغییر در برنامه مدارس، صرفاً از طریق مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا و اطلاع‌رسانی رسمی آموزش و پرورش استان اعلام خواهد شد.

وی از دانش‌آموزان، فرهنگیان و خانواده‌ها خواست اخبار مربوط به وضعیت فعالیت مدارس را تنها از کانال‌های اطلاع رسانی رسمی آموزش و پرورش استان دنبال کنند.