رهنما: تمامی مدارس خراسان رضوی شنبه ۸ آذرماه دایر است

رهنما: تمامی مدارس خراسان رضوی شنبه ۸ آذرماه دایر است

مشهد- رئیس اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: تمامی مدارس خراسان رضوی شنبه ۸ آذرماه، دایر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رهنما اظهار کرد: با توجه به اینکه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تاکنون هیچ‌گونه اطلاعیه یا مصوبه‌ای مبنی بر تعطیلی اعلام نکرده است، کلیه مدارس استان فردا طبق روال معمول باز بوده و فعالیت‌های آموزشی و تربیتی در تمامی مقاطع دایر خواهد بود.

رئیس اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی تأکید کرد: هرگونه تصمیم‌گیری درباره تعطیلی یا تغییر در برنامه مدارس، صرفاً از طریق مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا و اطلاع‌رسانی رسمی آموزش و پرورش استان اعلام خواهد شد.

وی از دانش‌آموزان، فرهنگیان و خانواده‌ها خواست اخبار مربوط به وضعیت فعالیت مدارس را تنها از کانال‌های اطلاع رسانی رسمی آموزش و پرورش استان دنبال کنند.

    • بد بخت IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      تعطیل میکردین دیگه ما فردا درس های مسخره ای داشتیم
    • ساناز IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      این چه تصمیمی هست وقتی که اینقدر آنفلونزا و آلودگی هوا در مشهد داره بیداد میکنه دنبال چی هستین الان؟
    • نازنین IR ۱۷:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      برای ماکه چهارمیم یک روز تعتیلی از کل درسامون عقب می افتیم
    • بدون نام IR ۱۸:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      اگه برات سلامتی دانش اموزان مهمه تعطیل کنین با این همه آلودگی و آنفولانزا
    • ® US ۱۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      چرا تعطیل نمیکنین وقتی همه دانش آموزان مریض و توانایی حضور در مدرسه رو ندارن
    • . US ۱۹:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      «بابا تعطیل کنید 9 نفر از همکلاسیام آنفولانزا دارن.بخدا، که همه مون می‌گیریم بد بخت میشیم.»
    • IR ۲۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      چتونه بابا یه ایران تعطیل کردن شمام تعطیل کنید دیگه اه
    • ....... IR ۲۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      این چه تصمیمی هست که گرفتید وقتی این همه آلودگی وآنفولانزا هست
    • اشنا IR ۲۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      مردم‌ازارها‌وقتی‌شیوع‌انفلوانزا‌است‌یک‌نفرمریض‌شودهمه‌مریض‌خواهندشد‌صبح‌زود‌علی‌الطلوع‌با این‌هوای‌سرد‌دانش‌اموزمعصوم‌رابه‌کلاس‌میکشیدکه‌چه‌بشود

