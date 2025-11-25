رهنما:مدارس مشهد و خراسان رضوی چهارشنبه ۵ آذرماه غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رهنما اظهار کرد: براساس ارزیابی‌های انجام‌شده و گزارش‌های دریافتی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد مبنی بر تداوم آلودگی هوا و افزایش موارد ابتلاء به آنفلوآنزا، فعالیت آموزشی کلیه مهدکودک‌ها، پیش دبستانی‌ها، مدارس استثنایی و مدارس کل استان خراسان رضوی در روز چهار شنبه پنجم آذرماه به‌صورت غیرحضوری انجام خواهد شد.

رئیس روابط‌عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی با بیان اینکه حفظ سلامت دانش‌آموزان و فرهنگیان اولویت اصلی دستگاه تعلیم و تربیت است، افزود: این تصمیم با هدف قطع زنجیره انتقال بیماری و کاهش آسیب‌های ناشی از آلودگی هوا اتخاذ شده است. وی تصریح کرد: تعطیلی اعلام‌شده شامل تمامی دوره‌ها و مقاطع تحصیلی خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: مدارس موظف‌اند برنامه آموزشی خود را از فضای پیامرسان شاد دنبال کرده و تکالیف و محتوای مرتبط را در اختیار دانش‌آموزان قرار دهند تا فرآیند یادگیری دچار وقفه نشود.

رهنما همچنین از خانواده‌ها خواست با رعایت توصیه‌های بهداشتی، توجه به علائم بیماری در فرزندان و پرهیز از خوددرمانی، به مدیریت صحیح این وضعیت کمک کنند.

رئیس روابط‌عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی بیان کرد: هرگونه تصمیم‌گیری جدید درباره وضعیت فعالیت مدارس، صرفاً از طریق کانال‌های رسمی آموزش و پرورش استان در پیام رسان های شاد و ایتا به آگاهی شهروندان خواهد رسید.

گفتنی است؛ لازم به ذکر است بنا به مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوای کلیه مادران دارای فرزند زیر شش سال ادارات به صورت دورکار فعالیت خواهند کرد.