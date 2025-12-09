فردا تمامی مقاطع آموزشی خراسان رضوی غیر حضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تمامی مقاطع آموزشی خراسان رضوی، چهارشنبه مورخ ۱۴٠۴/۹/۱۹ به دلیل تداوم آلودگی هوا و کنترل انتقال بیماری‌های تنفسی غیر حضوری شد.

تمامی مقاطع آموزشی (پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه) استان در روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذرماه، در دو نوبت صبح و عصر غیر حضوری خواهد بود.



براین اساس آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی اعلام شده به‌صورت غیرحضوری و از طریق فضای مجازی خواهد بود.

تمامی فعالیت‌های ورزشی و بدنی در فضای باز در سطح شهر مشهد طی روز چهارشنبه ممنوع است.

کلیه مادران دارای فرزند زیر شش سال ادارات به صورت دورکار فعالیت خواهند نمود.

فعالیت‌های عمرانی در سطح شهر مشهد و فعالیت کارگاه‌های تولید شن و ماسه در حومه شهر مشهد تعطیل خواهدبود.

مصوبات این کارگروه به منزله ابلاغ رسمی بوده و برای کلیه دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های مشمول لازم الاجرا می‌باشد.