کلیه مدارس خراسان رضوی در روز شنبه پانزدهم آذرماه فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رهنما اظهار کرد: بر اساس بررسیهای انجامشده و با توجه به عدم تشکیل جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خراسان رضوی و نبود مصوبهای مبنی بر تعطیلی مدارس، کلیه مدارس استان در تمامی دورههای تحصیلی فردا (روز شنبه) دایر بوده و کلاسهای درس طبق روال عادی برگزار خواهد شد.
رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی بیان کرد: بدیهی است در صورت اتخاذ هرگونه تصمیم جدید از سوی کارگروه اضطرار آلودگی هوا، اطلاعرسانی لازم از طریق پایگاه اطلاعرسانی آموزش و پرورش استان و رسانههای رسمی انجام خواهد شد.
