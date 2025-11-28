سرنگونی ۱۳۶ پهپاد اوکراینی به دست روسها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که شب گذشته ۱۳۶ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه سرنگون کرده است.

در این بیانیه آمده است: ۴۶ پهپاد بر فراز روستوف، ۳۰ پهپاد بر فراز ساراتوف، ۲۹ پهپاد برفراز کریمه، ۶ پهپاد بر فراز بریانسک، پنج پهپاد بر فراز وولگوگراد، دو پهپاد بر فراز فورنیچ، دو پهپاد بر فراز مسکو و یک پهپاد بر فراز کورسک سرنگون شده اند.

وزارت دفاع روسیه بیان کرد: همچنین یک پهپاد بر فراز کالگوگا و ۱۲ پهپاد بر فراز دریای سیاه و دو پهپاد بر فراز دریای آزوف سرنگون شده اند.

گفتنی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز ۲۱ فوریه سال ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

سه روز پس از آن یعنی پنجشنبه پنجم اسفند سال ۱۴۰۰، پوتین عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تغییر وضعیت داد و این جنگ همچنان ادامه دارد.