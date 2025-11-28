چهره نزدیک به زلنسکی استعفا داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از استعفای رئیس دفتر خود و مذاکره کننده ارشد این کشور بعد از بازرسی محل کارش توسط نیروهای نهاد مبارزه با فساد خبر داد.

روزنامه وال استریت ژورنال نیز پیشتر گزارش داده بود که باقی ماندن آن دری یرماک در سمت خود در سایه پرونده فساد اوکراین ممکن است خشم جریان‌های معارض را برانگیزد.

همچنین سایت strana ua گزارش داده بود که اقدام دفتر مبارزه با فساد اوکراین در بازرسی محل کار رئیس دفتر ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور به مثابه ارسال یک پیام غیر مستقیم از سمت آمریکا است چرا که این مسئول اوکراینی به تازگی گفته بود کشورش در سایه حضور زلنسکی در قدرت هرگز امتیاز نخواهد داد.

این سخنان رئیس دفتر زلنسکی در سایه طرح ارائه شده از سوی ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین و لزوم امتیازدهی این کشور به روسیه به مثابه مخالفت کی یف با طرح مذکور تلقی می‌شود.

سایت استرانا یو ای اضافه کرد که محافل سیاسی تفتیش محل کار رئیس دفتر زلنسکی را به مثابه اعمال فشار آمریکا بر کی یف برای تغییر نظر مخالف اوکراین در قبال طرح ترامپ تفسیر کرده‌اند.

لازم به ذکر است که پرونده‌های رسوایی مالی در اوکراین آن هم در بحبوحه جنگ روسیه باعث شده نارضایتی‌ها نسبت به عملکرد زلنسکی افزایش پیدا کند.