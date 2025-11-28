به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زاهدان با اشاره به سنت‌های الهی و قوانین حاکم بر جهان، رعایت انصاف، اخلاق و کیفیت در کسب‌وکار را تضمین‌کننده پیشرفت اقتصادی دانست و تأکید کرد: موفقیت اقتصادی تنها به مسلمان بودن وابسته نیست، بلکه به عمل درست و کیفیت کار بستگی دارد.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره عظمت بسیج، ضرورت حفظ اتحاد ملی و حمایت از دولت، گفت: دشمن همواره در عرصه‌های فرهنگی، شناختی و اقتصادی برای ضربه زدن به کشور تلاش می‌کند و راه مقابله با آن، پایبندی به سنت‌های الهی و ارزش‌های دینی است.

امام جمعه زاهدان در ادامه توضیح داد: قوانین الهی دو دسته‌اند؛ بخشی مادی که بشر با عقل و تجربه کشف می‌کند و بخشی معنوی که تنها از طریق وحی شناخته می‌شود.

وی نمونه‌هایی چون صله‌رحم، تقوا، دعا، استغفار و صدقه را از سنت‌های الهی دانست که حتی در زندگی اقتصادی اثرگذارند و موجب افزایش عمر، برکت در زندگی و گشایش معیشتی می‌شوند.

دادن صدقه مال را زیاد می‌کند؛ ربا اقتصاد را می پوساند

آیت الله محامی با اشاره به روایات اسلامی گفت: صدقه مال را زیاد می‌کند، در حالی که ربا اقتصاد را از درون می‌پوساند. همچنین دعا و استغفار می‌تواند موجب نزول باران، افزایش اموال و فرزندان و گشایش در زندگی شود.

وی تأکید کرد: این سنت‌ها فراتر از عقل مادی هستند و باید در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرند.

امام جمعه زاهدان با انتقاد از رواج ربا، رشوه، فساد و بی‌عفتی در جامعه گفت: این منکرات نه تنها اخلاقی بلکه اقتصادی نیز هستند و موجب تنگی معیشت می‌شوند.

وی افزود: دشمنان با شناخت همین مبانی اسلامی، تلاش می‌کنند فساد اخلاقی و فرهنگی را در جامعه ما ترویج دهند تا اقتصاد کشور فلج شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان در پایان تأکید کرد: قرآن باید در متن زندگی و اقتصاد جامعه جاری باشد و نه صرفاً برای قرائت بر سر قبرها؛ عمل به آیات الهی راه مقابله با نفوذ دشمن و تضمین‌کننده پیشرفت کشور است.