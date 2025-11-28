امام جمعه سراوان:تفکر بسیجی رمزشکست آمریکا وصهیونیسم درجنگ ۱۲ روزه بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مجتبی بامری در خطبههای نماز جمعه این هفته سراوان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره بسیج گفت: زندگی باشرف آن است که انسان در مسیر حق بماند و با عشق و علاقه زندگی کند؛ حقیقتی که در اندیشه بسیجی بهروشنی دیده میشود.
امام جمعه سراوان با بیان اینکه رهبر انقلاب بسیج را دارای دو چهره معرفی کردند، افزود: چهره رسمی بسیج در سپاه و سازمان بسیج جلوه دارد و در عرصههایی چون دفاع مقدس و جنگ دوازدهروزه نقشآفرینی کرده است. چهره دوم بسیج نیز هر انسان مؤمن، پرانگیزه و آمادهبهکار در میدانهای مختلف است، حتی اگر کارت سازمانی نداشته باشد.
وی تصریح کرد: رهبر انقلاب تأکید کردند تفکر بسیجی فراتر از سازمانهاست و سازندگان ابزارهای نظامی، طراحان و متخصصان نیز بسیجیاند. این نگاه سبب شد جمهوری اسلامی در عرصههای علمی و فناورانه به جایگاهی برسد که بسیاری از مدعیان علم و تکنولوژی را شگفتزده کند. پیشرفتهای موشکی و فناوریهای دفاعی کشور نمونهای روشن از این تفکر است.
حجت الاسلام بامری با اشاره به جنگ دوازدهروزه گفت: حدود چهل کشور در مباحث پدافندی و تهاجمی علیه ایران دخیل بودند اما ناکام ماندند. آمریکا و رژیم صهیونیستی پس از بیست سال برنامهریزی شکست خوردند و این شکست نشاندهنده قدرت تفکر بسیجی و استحکام جمهوری اسلامی است.
دشمن شناسی برای همه مسلمانان ضروری است
وی با تأکید بر ضرورت دشمنشناسی و وحدت افزود: رهبر انقلاب هشدار دادند که رژیم صهیونیستی بدون پشتوانه آمریکا جرئت شرارت ندارد و دخالتهای آمریکا در جهان آن را منفور و منزوی کرده است.
امام جمعه سراوان توصیه کرد: در برابر دشمن باید متحد شد و دشمنشناسی از ضروریات هر مسلمان در دوران انقلاب اسلامی است.
وی خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب همچنین بر حمایت از دولت خدمتگزار، پرهیز از اسراف و افزایش ارتباط با خدا تأکید کردند و فرمودند هر کس ارتباطش با خدا بیشتر باشد، امورش اصلاح میشود و خداوند او را تنها نمیگذارد.
حجت الاسلام بامری در ادامه با تقدیر از خادمان مجالس عزاداری حضرت زهرا (س) گفت: زندگی با اهلبیت و الگوگرفتن از عفت، حجاب، بصیرت و عبادت فاطمی راه درست زیستن را به انسان میآموزد.
راه عبور از شرایط امروز، تفکر بسیجی و وحدت است
وی همچنین دهم آذر، سالروز شهادت شهید مدرس را یادآور شد و صداقت، شجاعت و دلسوزی برای مردم را ویژگیهای برجسته او دانست.
امام جمعه سراوان افزود: هفتم و هشتم آذر یادآور دانشمندان شهید، از جمله شهید فخریزاده و شهید شهریاری است که دشمنی رژیم صهیونیستی و آمریکا با آنان نشانه خصومت عمیق با پیشرفت ایران است. این شهدا خطشکنان راه حق بودند و ادامه مسیر آنان وظیفه همه ماست.
وی در پایان تأکید کرد: تنها راه عبور از شرایط تاریخی امروز، پایبندی به ایمان، حرکت در مسیر تفکر بسیجی، تقویت وحدت و ایستادگی برابر جبهه ظلم و سلطه است. ملت ایران با توکل بر خدا و پیروی از ولایت قادر خواهد بود هر توطئهای را خنثی کرده و آیندهای روشنتر برای کشور رقم بزند.
