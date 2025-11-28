به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالسلام محمدی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به وضعیت معیشتی مردم ایران و فشارهای اقتصادی، اظهار کرد: دشمنان ایران اسلامی، از آمریکای جهانخوار و صهیونیست‌ها گرفته تا مشکلات اقتصادی داخلی، به این مسائل چشم دوخته‌اند تا از آن برای بی‌ثباتی و ایجاد آشوب در کشور بهره‌برداری کنند.

وی در ادامه بر لزوم صبر، استقامت و همدلی مردم تأکید کرد و گفت: مردم شریف ایران با صبر و همدلی خود در کنار مسئولان می‌توانند بر مشکلات فائق آیند و مسئولین نیز باید با اقدامات سریع و مؤثر، گشایش معیشتی و مبارزه با رانت و انحصارطلبی را در دستور کار خود قرار دهند.

امام جمعه دهگلان همچنین به نگرانی‌های عمومی از احتمال افزایش قیمت بنزین اشاره کرده و گفت: زمزمه‌هایی مبنی بر گران‌سازی بنزین وجود دارد و مردم نگرانی‌هایی در این زمینه دارند.

وی گفت: اگر تصمیم به افزایش قیمت گرفته می‌شود، لازم است که شفافیت در این امر رعایت شده و همراهی مردم با دولت در نظر گرفته شود، همچنین باید جبران کامل اقشار آسیب‌پذیر صورت گیرد.

وی همچنین هشدار داد: اگر مراقب نباشیم، ممکن است اعتماد عمومی که یکی از مهمترین دستاوردهای جنگ ۱۲ روزه بود، فدای سیاست‌های اشتباه مدیریتی شود.

ماموستا محمدی با اشاره به وضعیت گرانی و ضعف نظارت بر بازار در سال‌های گذشته، تأکید کرد: در سال‌های گذشته نیز شاهد گرانی و ضعف نظارت بر بازار و تورم بی‌برنامه بوده‌ایم و اکنون که بحث افزایش قیمت بنزین مطرح شده، دستگاه‌های مسئول باید نظارت جدی بر بازار داشته باشند و با گران‌فروشی برخورد کنند.

وی به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب در سخنرانی‌های اخیر خود به چند نکته مهم اشاره کردند که همدلی و وحدت مردم و مسئولین در مقابله با دشمنان کشور و همچنین رعایت الگوی مصرف و پرهیز از اسراف در مصرف منابعی چون آب، برق، نان و گاز بسیار حیاتی است.

امام جمعه دهگلان گفت: دین اسلام دین اعتدال است و از همه ما می‌خواهد تا نسبت به رعایت این اصول اهتمام کافی داشته باشیم.