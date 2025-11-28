به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام والمسلمین سید باقر سیدی در خطبه‌های نماز جمعه بناب با بیان اینکه وجود و فعالیت نیروگاه واحدهای صنعتی در راستای تأمین آسایش مردم باشد ولی در شهرستان بناب بواسطه فعالیت این واحدها و فعالیت برخی معادن که جز ضرر سودی به این شهرستان ندارد باعث شده بناب از لحاظ آلایندکی در استان در رده اول باشد.

خطیب نماز جمعه بناب با تاکید بر اینکه مسئولین به مازوت سوزی نیروگاه خاتمه دهند افزود. مردم حق دارند از محیط و فضای سالم برخوردار باشند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی بناب با اشاره به دهم آذر سالروز شهادت آیت ا… مدرس و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهیدپرور مجلس گفت. مردم از نمایندگان مجلس انتظار دارند به وظیفه ذاتی خود قانون گذاری و نظارت عمل کنند و از دخالت در امور عزل و نصب مدیران اجتناب کنند و قطعاً مسئولی که توسط نماینده انتخاب می‌شود فردا چطور به ضعف‌های آن نظارت خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: امروز یکی از مشکلات اساسی مردم و جامعه مسائل معیشتی است که نماینده گان مجلس بایستی برای کره گشایی از این مشکلات به ترک فعل مسئولین در این خصوص نظارت کنند.

نماینده مردم آذربایجان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به بیانات دیروز مقام معظم رهبری گفت. یکی از برکات جنگ دوازده روزه این بود که کسانیکه در داخل نظام با هم زاویه داشتند در کنار هم قرار گرفتند و یک انسجام ملی را در کشور شاهد بودیم و ملت بزرگ ایران نشان دادند که در جنگ شناختی نیز تحت تأثیر جنگ روانی دشمن قرار نگرفتند.