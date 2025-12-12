امام جمعه بناب خواستار برخورد با عوامل برگزاری دو ماراتن در کیش شد

به گزارش خبرنگار مهر حجت السلام والمسلمین سید باقر سیدی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان بناب با انتقاد از دست اندرکاران برگزاری این برنامه و سکوت مسئولین امر گفت: برگزار کنندگان این برنامه به اعتقادات دینی، ارزشهای اسلامی و خون شهدا بی احترامی کردم و متأسفانه برخی جریانها میخواهند هنجارشکنی را در جامعه ترویج نموده و به عادت تبدیل کنند.
خطیب نمازجمعه بناب افزود: در این اقدام قلب مردم ایران جریحه دار شد و مردم انتظار دارند ضمن برخورد قاطع و قانونی با مسببین این کار مانع تکرار صحنههای شبیه به این اقدام گردند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب با گرامیداشت ۲۷ آذر روز وحدت حوزه و دانشگاه گفت: این روز همچنین مصادف است با روز جهانی عاری از خشونت و افراطی گری که در سال ۱۳۹۳ با پیشنهاد ایران در مجمع عمومی سازمان ملل به این روز نامگذاری گردید ولی بزرگترین خشونتها در دنیا توسط خودشان اعمال شد و الان هم میشود و مسبب اصلی آن هم خود آمریکاست.
نماینده مردم آذربایجان در مجلس خبرگان رهبری خاطر نشان کرد: در جنگ ۱۲ روزه اقداماتی که دشمنان کردند تا بعد از این کشوری بنام ایران و نظامی بنام نظام جمهوری اسلامی نداشته باشد و در تلاش بودند از نقشه حذف کنند و طبق فرموده مقام معظم رهبری برای این کار بیست سال برنامه ریزی کرده بودند ولی توطئههای آنها با مقاومت و ایستادگی مردم نقش برآب شد و تسلیم ناپذیری مردم آزاده ایران درس بزرگی برای دنیا بود که دشمنان را سرجای خود بنشاند.
