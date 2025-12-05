به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی عالی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز با اشاره به فرارسیدن روز دانشجو گفت: جنبش دانشجویی پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و در پی اعتراض دانشجویان و شهادت جمعی از آنان شکل گرفت؛ جهاد معنوی و خودسازی، جهاد علمی و فتح قله‌های دانش، برخورداری از بینش سیاسی همراه با دوری از سیاست‌زدگی، و نقد همراه با ارائه راه‌حل از مهم‌ترین وظایف جامعه دانشجویی است.

وی با اشاره به شهادت سه دانشجوی گرانقدر دانشگاه تهران در جریان اعتراضات به سفر نیکسون به ایران در سال ۱۳۳۲ یادآور شد: این روز، نماد ایستادگی دانشگاه در برابر استکبار جهانی است و ۱۶ آذر به‌درستی «روز استکبارستیزی» نام گرفته است.

امام جمعه موقت تبریز گفت: دانشجویان هرگز نباید استکبارستیزی را فراموش کنند زیرا اساس و مبنای روز دانشجو، استکبارستیزی و در رأس آن شیطان بزرگ آمریکاست.

وی در ادامه در خصوص رزمایش سهند گفت: هدف این رزمایش شبیه‌سازی شناسایی گروهک‌های فرامرزی بود که با استفاده از ریزپرنده‌ها و پهپادهای مبتنی بر هوش مصنوعی با موفقیت اجرا شد.

وی افزود: طبیعت از دریا و کوه گرفته تا دیگر پدیده‌ها به سخن ما گوش نمی‌دهد، اما از رفتار ما تأثیر می‌پذیرد. اگر انسان مطیع اوامر الهی باشد، طبیعت نیز با او هماهنگ می‌شود و اگر اهل معصیت باشد، اثرات منفی آن را خواهد دید.

عالی با بیان اینکه استغفار موجب نزول رحمت الهی و گشایش در رزق است، خاطرنشان کرد: برخی در فضای مجازی حتی با لباس روحانیت تردید ایجاد می‌کنند که اعمال انسان چه ارتباطی با خشکسالی و نظام طبیعت دارد، اما حقیقت این است که وقتی انسان گناه می‌کند، آثار آن دامن او را می‌گیرد.

با تاکید بر اینکه باید نسبت به برآورده شدن حاجت‌ها امیدوار باشیم، گفت: در عین حال که خدا را صدا می‌زنیم باید امید به برآورده شدن آن داشته باشیم و همچنان امیدوار به رحمت خدا باشیم.