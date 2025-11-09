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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۲۸

امام جمعه بناب: تنها تهدید امروز کشور، تهدید فرهنگی است

امام جمعه بناب: تنها تهدید امروز کشور، تهدید فرهنگی است

بناب- امام جمعه بناب با تأکید بر ضرورت توجه جدی به حوزه فرهنگ، گفت: در شرایط کنونی، بزرگ‌ترین تهدید پیش‌روی کشور، تهدید فرهنگی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید باقر سیدی بعدازظهر یکشنبه شورای فرهنگی این شهرستان با تأکید بر اهمیت و جایگاه فرهنگ در جامعه گفت: فرهنگ مظلوم‌ترین واژه در کشور ماست و بسیاری از مشکلات، ریشه در ضعف فرهنگی دارند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب با تأکید بر اینکه جنگ فرهنگی به‌مراتب خطرناک‌تر از سایر جنگ‌ها مانند جنگ اقتصادی و سیاسی است، گفت: در جنگ نظامی یا اقتصادی، یک کشور در مقطعی از زمان مورد هجوم دشمن قرار می‌گیرد، اما در جنگ فرهنگی، دشمن در پی تغییر هویت و فرهنگ یک ملت است.

وی افزود: مسئولینی که در حوزه فرهنگ زحمت می کشند باید دغدغه فرهنگی داشته باشند.

وی با اشاره به برخی مشکلات شهرستان بناب، از جمله مسئله سالمندی و کمبود آب، گفت: اگر با دقت نگاه کنیم، ریشه بسیاری از این مشکلات به فرهنگ بازمی‌گردد؛ چراکه اگر فرهنگ استفاده صحیح از آب و فرهنگ فرزندآوری نهادینه شود، این معضلات خودبه‌خود برطرف خواهند شد.

حجت الاسلام والمسلمین سیدی با ابراز تأسف از نبود فرهنگ درست در مصرف منابع مختلف تصریح کرد: متأسفانه در کشور ما، در حوزه‌های گوناگون به‌ویژه در مصرف آب کشاورزی، صنعتی و حتی خانگی، فرهنگ صحیح مصرف وجود ندارد و همین مسئله موجب خشک شدن بسیاری از منابع آبی شده است.

وی گسترش فرهنگ را وظیفه‌ای همگانی دانست و گفت: امروز بزرگترین تهدید در جامعه تهدید فرهنگی است.

امام‌جمعه بناب در پایان با قدردانی از فعالان فرهنگی شهرستان اظهار کرد: در این جلسه از چند نفر از چهره‌های تأثیرگذار فرهنگی تجلیل می‌شود، اما امیدواریم این تجلیل‌ها گسترده‌تر شود تا جایگاه فرهنگ در جامعه بیش از پیش برجسته گردد.

کد مطلب 6650381

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