به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی در جمع نمازگزاران نماز جمعه کاشمر که در آرامگاه آیتالله شهید مدرس برگزار شد، اظهار کرد: اولین توموری که در کشور داریم مربوط به ساختار اداری است؛ چراکه در ۴۶ سال گذشته دولتهایی پرعائله، پر تعداد و پرهزینه داشتیم که همین انباشت نیرو موجب تنبلی ساختاری شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: کشورهایی که بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار رفت و برگشت تجاری در سال دارند تنها هشت هزار کارمند دارند. ژاپن با آن گستره اقتصادی، ۳۵۰ هزار کارمند دارد اما در جمهوری اسلامی ایران پنج میلیون کارمند وجود دارد و دولت در پایان هر ماه درگیر دو مسئله اصلی است: یارانهها و حقوق کارمندان.
وی گفت: بخش عمدهای از فروش نفت و درآمدهای مالیاتی صرف همین دو مورد میشود.
متکی با اشاره به اینکه در جهان ۸۰ درصد فعالیتهای اقتصادی توسط مردم انجام میشود، عنوان کرد: پس از انقلاب، ما ۸۰ درصد فعالیتهای اقتصادی را دولتی کردیم و ۲۰ درصد را در تعاونیها و بخش خصوصی اداره میکنیم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: برخلاف تمام کشورهای دنیا، اقتصاد را دولت اداره میکند و به همین دلیل اکنون دو هزار شرکت دولتی داریم که بسیاری از آنها زیانده هستند.
وی افزود: منظورم از بیان این مطالب اخراج نیروها نیست؛ بلکه وزارتخانهها وظایفی دارند که بسیاری از آنها قابل برونسپاری است و نیروها میتوانند در بخش خصوصی که وظایف به آن واگذار میشود فعالیت داشته باشند.
متکی ادامه داد: با این وضعیت، ناکارآمدی گریبان دولتهای مختلف را گرفته است. خدمات دولتها در ۴۶ سال گذشته مد نظر من هست، اما باید دید ظرفیت چه بوده و چه کردهایم. هیچ گریزی جز سپردن فعالیتهای اقتصادی به مردم نداریم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دولت وظیفه تأمین کالا را دارد نه تولید آن. دولت باید در تهیه امکانات، تجهیزات و ماشینآلات تلاش کند؛ این موارد وظایف قانونی دولت است، نه اینکه تولیدکننده باشد.
وی با بیان اینکه این نقد متوجه دولت خاصی نیست، گفت: همه دولتهای ما از این مشکلات رنج بردهاند و باید وضعیت اداره کشور جراحی شود.
متکی در ادامه با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی (ره) احیای دوباره اسلام و بازگشت به کتاب خدا و خانه خدا را که رمز وحدت است محقق کرد، گفت: با تحقق انقلاب اسلامی، مدعیان جهانی نگران شدند؛ زیرا ما مفاهیم نادرست نظام بینالملل را مورد تعرض قرار دادیم و بر بیعدالتیهای حاکم تاختیم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: کلام امام، دنیایی جدید و مفاهیم و حکمرانی تازهای بر اساس عدالت و خداباوری پدید آورد.
وی افزود: در ۴۶ سال گذشته دشمنان با روشهای مختلف از جمله جنگ، تحریم و ایجاد فتنه در داخل با جمهوری اسلامی مقابله کردند و نهایتاً رژیم صهیونیستی را که بهزعم متکی «سرطان جهان اسلام» است تحریک کردند تا با طراحی قبلی به جمهوری اسلامی حمله کند.
متکی گفت: فرمانده کل قوا و ولی امر مسلمین بر چند مفهوم تأکید دارند؛ از جمله لزوم وحدت و حمایت از رئیسجمهور در شرایط فعلی کشور.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: بهعنوان نماینده مجلس وظیفه دارم از این فرمان تبعیت کنم، اما همزمان نکات خیرخواهانه را به رئیسجمهور، وزرا و دیگر مسئولان منتقل میکنیم.
وی تصریح کرد: تئوریسینهای صهیونیست رژیم اسرائیل را «سرزمینی بدون مردم برای مردمی بدون سرزمین» معرفی میکردند؛ در حالی که هر دو طرف این معادله غلط است. مردمی که به فلسطین کوچانده شدند شهروندان کشورهای مختلف اروپایی بودند و فلسطین نیز سرزمینی بدون مردم نبود؛ مسلمانان، مسیحیان و یهودیان در آن زندگی میکردند.
متکی ادامه داد: برخورد منطقی و عادلانه جمهوری اسلامی باعث شد این رژیم نتواند خود را تثبیت کند. ما هرگز تهاجم نکردیم و در ۴۶ سال گذشته حتی یک گلوله از سوی جمهوری اسلامی به سرزمینهای اشغالی شلیک نشد، زیرا دکترین ما دفاعی بوده و هست.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: آنها پس از ۴۶ سال به ایران حمله کردند؛ زیرا در اتاقهای فکر خود به این نتیجه رسیده بودند که هزینه براندازی جمهوری اسلامی کمتر از هزینه تغییر رفتار آن است و این القائات صهیونیستها به آمریکاییها و غربیهاست.
وی گفت: این همان اشتباهی است که صدام مرتکب شد و تصور میکرد در ۱۵ روز میتواند در ایران تحول ایجاد کند، همانگونه که اسرائیل در جنگ ۳۳ روزه فکر میکرد حزبالله را در ۱۵ روز شکست میدهد و سعودیها گمان کردند ۱۵ روزه یمن را فتح خواهند کرد.
متکی افزود: ده فرمانده ارشد ما را به شهادت رساندند؛ اتفاقی که در هر جای دنیا موجب فروپاشی تشکیلات نظامی میشود، اما در ایران ظرف ۱۰ ساعت فرماندهان جایگزین شدند. این نشان میدهد مردم ایران از مردم دوران پیامبر (ص) و امیرالمؤمنین (ع) نیز استوارترند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پاسخ تاریخی شهید مدرس به رضاخان گفت: امروز ملت ایران به تأسی از شهید مدرس همین پاسخ را به آمریکا میدهد که از هزاران کیلومتر دورتر چه حقی برای دخالت در منطقه دارد؟ در حالی که ما مردم این منطقه هستیم.
وی تأکید کرد: امروز نتانیاهو خود را در این جنگ شکستخورده میداند و ۷۰ درصد افکار عمومی جهان و دولتها نیز او را بازنده جنگ دوازدهروزه میدانند. او نگران تکرار سرنوشت جنگ ۳۳ روزه است که دولت وقت اسرائیل شکست خورد و مجبور به استعفا شد.
متکی افزود: نتانیاهو سخت به دنبال یک پیروزی است؛ پیروزیای که در لبنان، غزه و یمن به دست نیاورد و حتی با طرح ترامپ نیز نتوانست در غزه پیروزی کسب کند و روز به روز مأیوستر میشود. آنها میخواستند حزبالله را خلع سلاح کنند اما باز هم شکست خوردند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: دکترین نظامی ما دفاعی است، اما به قول امام و رهبرمان، اگر رژیم صهیونیستی مانند گذشته دست از پا خطا کند، پاسخ سختی دریافت خواهد کرد و انشاءالله چنین خواهد شد.
