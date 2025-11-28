  1. بین الملل
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۷

حمله توپخانه رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

منابع لبنانی از حمله جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع لبنانی از حمله جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.

رسانه‌های لبنانی اعلام کردند که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی منطقه واقع میان شهرک‌های عیترون و بلیدا در جنوب لبنان را گلوله باران کرد.

جزئیات بیشتری مخابره نشده است.

گفتنی است با وجود دستیابی به آتش بس میان تل آویو و بیروت، رژیم صهیونیستی تقریباً به صورت روزانه، مناطق مختلف لبنان را هدف قرار می‌دهد. این حملات در حالی است که دولت لبنان از گونه اقدامی برای مقابله با این حملات عاجز است و به دنبال خلع سلاح مقاومت است.

پرواز پهپادها و جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بر فراز حریم هوایی لبنان، به یک اتفاق معمول تبدیل شده است.

