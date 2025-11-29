به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حسن فضل الله عضو فراکسیون پارلمانی وابسته به حزب الله لبنان تاکید کرد: ما خواهان جنگ نیستیم اما هرگز تسلیم شدن در برابر دشمن را نخواهیم پذیرفت. اجازه نمیدهیم لبنان تحت هیچ عنوان یا شعاری تسلیم شود.
وی اضافه کرد: آیا میتوان لبنان را به دشمن صهیونیستی فروخت و از حاکمیت و آزادی و کرامتمان بگذریم؟ زمانی که کشورها با شرایط سختی رو به رو میشوند به این معنی نیست که قصد دارند تسلیم شوند. میتوان با اتحاد داخلی از این شرایط عبور کرد.
فضل الله تصریح کرد: ما هر روز شاهد تجاوزات دشمن علیه لبنان هستیم اما صهیونیستها هرگز نخواهند توانست اداره ما را در هم بشکنند. اسرائیل به دنبال آن است تا اجازه ندهد لبنانیها به خانههای خود در مناطق مرزی برگردند. اگر مقاومت و چنین مردمی در لبنان نبود دشمن صهیونیستی خاک ما را اشغال کرده بود. تل آویو قصد داشت ما را از جنوب لبنان بیرون کرده و دست به شهرک سازی در این منطقه بزند.
