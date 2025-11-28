به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدعلی شریعت‌پناهی در خطبه‌های این هفته نماز عبادی سیاسی جمعه، با محور قرار دادن خطبه متقین نهج‌البلاغه، اسراف را بزرگ‌ترین آفت تقوا در عصر حاضر دانست و مردم را به پرهیز جدی از هرگونه ریخت‌وپاش و مصرف بی‌ضابطه فراخواند.

وی با اشاره به ماجرای شکل‌گیری خطبه متقین، گفت: هِمّام از حضرت علی (ع) خواست ویژگی‌های متقین را چنان توصیف کند که گویی آنان را با چشم می‌بیند؛ امیرالمؤمنین (ع) پس از توصیه کوتاه به «تقوا و نیکوکاری»، خطبه‌ای خواندند که امروز راهنمای زندگی پرهیزکارانه است.

امام‌جمعه موقت چهارباغ سه ویژگی برجسته متقین را یادآور شد و گفت: نخست آنکه کلامشان صواب است؛ نه‌تنها راست‌گویی بلکه دانستن زمان سخن گفتن و زمان سکوت؛ دوم اینکه سبک زندگی آنان بر اعتدال و میانه‌روی است و از افراط و اسراف دوری می‌کنند.

شریعت‌پناهی نقل‌قولی از امیرالمؤمنین (ع) را یادآور شد که فرمودند: وای بر اسراف‌کار که از اصلاح امورش دور است.

وی با اشاره به تأکید اخیر رهبر معظم انقلاب، افزود: امروز که کشور و بسیاری از نقاط جهان با بحران آب، خشک‌سالی و فشارهای اقتصادی روبه‌رو هستند، گناه اسراف چند برابر می‌شود؛ چنان‌که ثواب کار نیکِ شیعه دو برابر است، گناه او نیز سنگین‌تر خواهد بود.

امام‌جمعه موقت چهارباغ در ادامه با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) نشانه‌های اسراف‌کار را چنین بیان کرد: خرید کالاها و امکاناتی که در شأن و توان مالی انسان نیست، استفاده از پوشش و لوازمی که با درآمد او سازگار نیست و انتخاب خوراک و تفریحاتی که سطح زندگی‌اش را پشت سر می‌گذارد.

شریعت‌پناهی تقلید از سبک زندگی اسراف آمیز در شبکه‌های اجتماعی را بلای بزرگ روزگار خواند و با استناد به آیه ۱۵۱ سوره شعراء، خاطرنشان کرد: از فرمان اسراف‌کاران پیروی نکنید؛ چه در عروسی و عزا و چه در سفر و خوراک.

وی در بخش دوم خطبه با تأکید بر آیه شریفه «أَفَغَیْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ»، گفت: تقوای واقعی آن است که در تصمیم‌های کلان کشور، تنها ملاحظه خدا شود لذا غیرت دینی یعنی اجازه ندادن به هیچ قدرت خارجی برای تعیین تکلیف در حوزه‌هایی مانند توان دفاعی، انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای و سیاست‌های اقتصادی.

امام‌جمعه موقت چهارباغ با اشاره به سخنان اخیر رهبر انقلاب در دیدار با بسیجیان گفت: رمز ماندگاری تفکر بسیجی، غیرت است؛ یعنی مراقبت از حریم کشور و جلوگیری از دخالت بیگانگان در تصمیمات ملی.

شریعت‌پناهی در آستانه سالروز شهادت شهید میرزا کوچک خان جنگلی، آیت‌الله سید حسن مدرس و ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) این شخصیت‌ها را «الگوهای ماندگار غیرت دینی و ملی» خواند.

او با اشاره به سخن معروف شهید مدرس که «خدا دو چیز را در من قرار نداده؛ ترس و طمع»، افزود: همین دو ویژگی یک ملت را در برابر استکبار سرافراز نگه می‌دارد.

خطیب موقت چهارباغ در پایان گفت: کسانی که امروز از خارج کشور با رسانه‌های معاند همراه می‌شوند و علیه ایران خط می‌دهند، ایرانی واقعی نیستند؛ ایرانی حقیقی کسی است که همچون مدرس و میرزا کوچک خان با جان و غیرت خویش عزت این سرزمین را بیمه می‌کند.