۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۳

پیروزی بانک شهر مقابل استقلال جویبار در لیگ کشتی آزاد

دیدار هفته دوم از دور برگشت بیست و پنجمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه های کشور در گروه B بعد از ظهر امروز جمعه در شهر تنکابن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون کشتی، در این دیدار حساس و نفسگیر تیم بانک شهر توانست با نتیجه ۷ بر ۳ مقابل تیم استقلال جویبار به پیروزی دست پیدا کند.

نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است (اسامی تیم بانک شهر در ابتدا آمده است):

بانک شهر ۷ – استقلال جویبار ۳
۵۷ کیلوگرم: مهدی ویسی ۳ – علی یحیی‌پور ۲
۶۱ کیلوگرم: رضا اطری ۲ – علی قلی‌زادگان صفر
۶۵ کیلوگرم: عباس ابراهیم‌زاده ۳ – شامیل مممدوف ۸
۷۰ کیلوگرم: ابراهیم الهی یک – محمد بخشی ۴
۷۴ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی ۷ – امیرحسین حسینی ۴
۷۹ کیلوگرم: فریبرز بابایی ۴ – سبحان رحمانی ۳
۸۶ کیلوگرم: محمد نخودی صفر – ابراهیم کادیف ۵
۹۲ کیلوگرم: محمدمبین عظیمی ۳ – امیرحسین فیروزپور صفر
۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج ۵ – احمد بذری صفر
۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا معصومی ۲ – امیررضا صحرایی یک
