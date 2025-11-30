محمدی: لیگ کشتی باید پویاتر شود/ کامران قاسمپور در آرامش تصمیم بگیرد

غلامرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط لیگ کشتی و صعود خیبر خرم آباد به مرحله نیمه نهایی گفت: من به شخصه انتظارم دارم لیگ کشتی پویاتر و با تعداد تیم‌های بیشتری برگزار شود. در سال‌های گذشته با برنامه‌ریزی‌های خوب و زمان بیشتر لیگ کشتی ورزش پرافتخار ایران پویاتر بود.

کشتی ظرفیت لیگ پویاتر را دارد

مدیرفنی تیم خیبر خرم آباد گفت: کشتی این پتانسیل را دارد که لیگ پویاتری داشته باشد، جذب اسپانسر به لیگ کمک زیادی می‌کند. اگر امسال تیم استقلال در لیگ تیمداری می‌کند، کشتی این ظرفیت را دارد که در سال‌های آینده تیم‌های مثل سپاهان و تراکتور هم به عرصه بیایند چون ظرفیت کشتی بالاست و ما چنین انتظاری داریم.

با کشتی‌گیران جوان و بومی به نیمه نهایی صعود کردیم



وی در مورد وضعیت تیم خیبر خرم آباد عنوان کرد: خیبر یک تیم کاملاً جوان با چند کشتی‌گیر بومی است که بدون حضور ملی‌پوش و کشتی‌گیران خارجی برای اولین بار حضور موفقی داشته است. با توجه به بضاعت تیم ما به نظرم تا همینجا هم عملکرد خوبی داشتیم و به عنوان تیم اول گروه به مرحله نیمه‌نهایی صعود کردیم.

عملکرد خیبر با بضاعت کمی که داشت فوق‌العاده است



محمدی تاکید کرد: عملکرد خیبر خرم آباد با وجود کشتی‌گیران جوان و شرایط مالی که داشت موفق بوده و ما در کادر فنی همه تلاشمان را می‌کنیم که این تیم را روی سکو ببریم تا دل مسئولان باشگاه را برای تداوم حضور در لیگ کشتی دلگرم کنیم.

در لیگ کشتی تیم‌های زیادی آمدند و رفتند



وی گفت: هدف اول ما این است که بتوانیم این مجموعه را در کشتی نگه داریم، چون در سنوات گذشته تیم‌های زیادی به لیگ کشتی آمدند و پس از مدتی رفتند. من فکر می‌کنم با عملکرد اعضای کادر فنی بتوانیم این تیم را نگه داریم. این ظرفیت را داریم و امیدواریم موفق شویم.

با وجود دو مدعی کار سختی در نیمه‌نهایی داریم



مدیر فنی تیم کشتی خیبر خرم آباد در مورد حضور در نیمه نهایی گفت: از گروه ما تیم خیبر و پاس ستارگان ساری به نیمه نهایی راه پیدا کردند و از گروه دیگر استقلال جویبار و بانک شهر راهی نیمه نهایی شدند که باید به صورت ضربدری در نیمه نهایی با یکدیگر بازی کنیم. قطعاً کار خیلی سخت است.



وی گفت: تیم استقلال ۳ ستاره روس و همچنین پرافتخارترین کشتی‌گیر حال حاضر ایران حسن یزدانی به همراه امیرحسین فیروزپور دارنده مدال برنز جهانی را جذب کرده است. بانک شهر هم به دنبال کشتی‌گیر خارجی است اما ملی‌پوشان قدرتمندی هم در ترکیب خود دارد. قطعاً کار بسیار سخت است ولی ما هم تلاش خودمان را می‌کنیم.

بازی هفته بعد تأثیری در جایگاه ما ندارد



محمدی عنوان کرد: خیبر خرم آباد تاکنون بدون ملی‌پوش و کشتی‌گیر خارجی به مرحله نیمه‌نهایی صعود کرده و تا به اینجای کار خیلی هم موفق بوده است، امیدوارم از اینجا به بعد هم بتوانیم در نیمه نهایی به موفقیت برسیم. البته ما هفته آینده هم در بجنورد با تیم خراسان شمالی بازی داریم که از مرحله مقدماتی به جا مانده، البته بازی با این تیم تأثیری در گروه و جایگاه ما ندارد چرا که به عنوان تیم اول صعود کردیم.

مسئولان باشگاه برای جذب کشتی‌گیر خارجی تصمیم می‌گیرند



وی در پاسخ به این سوال که آیا قصد جذب کشتی‌گیر خارجی دارند یا خیر گفت: این موضوع بستگی به نظر مالک، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره باشگاه دارد. طبق سیاست اولیه باشگاه جذب کشتی‌گیر خارجی در دستور کار نبوده اما باز هم همه چیز به شرایط و نظر مسئولان باشگاه بستگی دارد.

محمدی خاطرنشان کرد: قطعاً کشتی‌گیران خارجی در نتیجه تیمی و قهرمانی اثرگذار هستند و همانطور که گفتم تیم بانک شهر هم به دنبال جذب کشتی‌گیر خارجی است و استقلال جویبار هم از کشتی‌گیران خارجی و همچنین حسن یزدانی در دو کشتی آخر استفاده خواهد کرد. باید ببینیم در آینده مدیریت باشگاه خیبر در این خصوص چه تصمیمی می‌گیرد.

کامران و اعضای کادر فنی باید در آرامش تصمیم بگیرند



محمدی همچنین در مورد کامران قاسمپور و کسب مدال برنز در بازی‌های کشورهای اسلامی عنوان کرد: شرایط فیزیکی و بدنی کامران و بدن عضلانی که دارد به همراه وزن کم کردن‌های متوالی روی عملکرد او در بازی‌های کشورهای اسلامی اثر منفی گذاشت. به هر حال فاصله زمانی بین مسابقات جهانی و بازی‌های کشورهای اسلامی هم بسیار اندک بود و طبیعی است که تأثیر منفی روی کشتی‌گیر بگذارد.



وی در پاسخ به این سوال که بهتر است کامران در چه وزنی کشتی بگیرد، گفت: کامران قاسمپور جزو مدعیان کشتی ایران است و به نظرم خودش و کادر فنی باید در شرایط آرام همه مسائل را بررسی و بهترین تصمیم را بگیرند.