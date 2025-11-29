لیگ کشتی آزاد به ایستگاه آخر مقدماتی رسید؛ جدال‌ در جویبار و بجنورد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال جویبار و بانک شهر در هفته دوم از دور برگشت رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد با برتری بانک شهر به پایان رسید. استقلال جویبار که با هدایت کمیل قاسمی و بهرهگیری از عنوانداران روسی وارد میدان شده بود، نتوانست از سد بانک شهر عبور کند و با این شکست، بانک شهر بهعنوان تیم اول گروه B جواز حضور در مرحله پایانی مسابقات را به دست آورد.
حمید یاری، رئیس سازمان لیگ کشتی ایران، اعلام کرد دو مسابقه دیگر از مرحله مقدماتی باقی مانده که روز ۱۴ آذر در شهرهای جویبار و بجنورد برگزار خواهد شد.
در یکی از این دیدارها، تیم خیبر خرمآباد که موفق شده بود ستارگان پاس ساری را ۶ بر ۴ شکست دهد، جمعه آینده در بجنورد میهمان نامآوران خراسان شمالی خواهد بود. خیبر خرمآباد با این پیروزی بهعنوان صدرنشین گروه B به مرحله نیمهنهایی راه یافت و ستارگان پاس ساری نیز بهعنوان تیم دوم به دور بعد صعود کرد.
در گروه B نیز یک دیدار دیگر باقی مانده است؛ جمعه آینده استقلال جویبار در خانه میزبان تیم جوانان ستارگان ساری خواهد بود. تیمی که در روزهای پایانی تشکیل شد و نتوانست سهمیه صعود به مرحله بعدی را کسب کند.
مرحله پایانی رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد نیز روز جمعه ۲۱ آذرماه و به احتمال زیاد در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی برگزار خواهد شد.
