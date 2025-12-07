  1. ورزش
صحبت‌های حسن یزدانی در مورد آخرین وضعیت حضورش در لیگ

دارنده یک طلای المپیک، دو نقره المپیک و هفت مدال جهانی از حضور خود در مرحله فینال لیگ برتر کشتی آزاد با تیم استقلال جویبار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فینال لیگ برتر کشتی آزاد جمعه در سالن شهدای هفتم تیر برگزار خواهد شد. حسن یزدانی دارنده یک طلا و دو نقره المپیک و هفت مدال جهانی، که در لیگ ۱۴۰۴ به استقلال جویبار پیوسته درباره آخرین شرایط خود گفت: مردم به ما محبت داشتند و در این چند وقت انرژی مثبتی برای من فرستادند. از همه آن‌ها تشکر می‌کنم. من هم به خاطر عشق و علاقه مردم به کشتی برگشتم و پس از دوره مصدومیتم دوباره کشتی گرفتن را شروع کردم.

وی گفت: خدا را شکر الان شرایطم خیلی خوب است و بتوانم برای تیم شهرم که استقلال در آن تیمداری می‌کند بهترین نتیجه را بگیرم و به آن‌ها کمک کنم. حتی هفته گذشته هم وزن کشی کردم و قرار بود کشتی بگیرم اما براساس تصمیم کادر فنی قرار شد در مرحله گروهی کشتی نگیرم و هر زمان که نیاز باشد و کادر فنی تصمیم بگیرد به این تیم کمک می‌کنیم.

سیده فرزانه شریفی

    • اشرفی از اردبیل IR ۱۸:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      1 0
      پاسخ
      سلام حسن یزدانی پهلوان خیلی دوستت دارم از دیار سرد ولی فعلا بدون برف اردبیل براتون سلام و درود می فرستم امیدوارم با لطف و عنایت باریتعالی موفق باشید ان شاءالله
    • IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 0
      پاسخ
      باسلام حسن پهلوان ولی اگر دستت هنوز خوب نشده خواهشا کشتی نگیر چون دوباره مشکل اساسی تر میشه به امید سلامتی مرد

