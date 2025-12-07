به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فینال لیگ برتر کشتی آزاد جمعه در سالن شهدای هفتم تیر برگزار خواهد شد. حسن یزدانی دارنده یک طلا و دو نقره المپیک و هفت مدال جهانی، که در لیگ ۱۴۰۴ به استقلال جویبار پیوسته درباره آخرین شرایط خود گفت: مردم به ما محبت داشتند و در این چند وقت انرژی مثبتی برای من فرستادند. از همه آن‌ها تشکر می‌کنم. من هم به خاطر عشق و علاقه مردم به کشتی برگشتم و پس از دوره مصدومیتم دوباره کشتی گرفتن را شروع کردم.

وی گفت: خدا را شکر الان شرایطم خیلی خوب است و بتوانم برای تیم شهرم که استقلال در آن تیمداری می‌کند بهترین نتیجه را بگیرم و به آن‌ها کمک کنم. حتی هفته گذشته هم وزن کشی کردم و قرار بود کشتی بگیرم اما براساس تصمیم کادر فنی قرار شد در مرحله گروهی کشتی نگیرم و هر زمان که نیاز باشد و کادر فنی تصمیم بگیرد به این تیم کمک می‌کنیم.