هواشناسی تهران هشدار نارنجی آلودگی هوا صادر کرد

تهران- هواشناسی تهران با صدور هشدار نارنجی اعلام کرد به‌دلیل پایداری جوی و انباشت آلاینده‌ها، غلظت ذرات معلق در پایتخت تا سه‌شنبه افزایش یافته و کیفیت هوا به‌طور محسوسی کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح نارنجی نسبت به افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و افت محسوس کیفیت هوا از عصر امروز تا پایان روز سه‌شنبه ۱۱ آذر در پایتخت و شهرهای پیرامونی هشدار داد.

در این اطلاعیه آمده است به دلیل تداوم پایداری شرایط جوی و سکون نسبی هوا، انباشت آلاینده‌ها به‌ویژه ذرات معلق PM2.5 و PM10 در سطح استان تشدید می‌شود و انتظار می‌رود کیفیت هوا در مناطق مختلف تهران در وضعیت نامطلوب قرار گیرد.

بر اساس این هشدار، کاهش دید افقی و افزایش شاخص‌های آلودگی هوا در برخی مناطق پرتردد و صنعتی محتمل است و این شرایط می‌تواند مشکلاتی از جمله بروز اختلالات تنفسی، تشدید بیماری‌های قلبی و ریوی و افزایش مراجعات به مراکز درمانی را به دنبال داشته باشد.

هواشناسی تهران با اشاره به مخاطرات ناشی از آلودگی شدید هوا، از افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، سالمندان، کودکان و زنان باردار خواست تا حد امکان از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری کرده و از فعالیت‌های سنگین ورزشی در فضای باز پرهیز کنند.

در ادامه این اطلاعیه تاکید شده است که مراکز امدادی و درمانی در حالت آماده‌باش قرار گرفته و دستگاه‌های مسئول اقدامات لازم برای کاهش آسیب‌های ناشی از آلودگی هوا را در دستور کار قرار دهند.

