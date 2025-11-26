هواشناسی اصفهان هشدار آلودگی سطح زرد صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ادارهکل هواشناسی استان اصفهان در اطلاعیه شماره ۴ با اشاره به تداوم پایداری و رکود جو از پنجشنبه ۶ آذر تا پایان روز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴ اعلام کرد: غلظت آلایندههای جوی در ساعات پایانی شب تا پیش از ظهرها افزایش مییابد و کیفیت هوا در مناطق مرکزی استان از جمله اصفهان، نجفآباد، خمینیشهر، زرینشهر، فولادشهر، فلاورجان، مبارکه، دولتآباد، شاهینشهر، سجزی، کوهپایه و گوگد در وضعیت ناسالم قرار میگیرد.
بر اساس این هشدار، افراد دارای بیماریهای قلبی و تنفسی، سالمندان، کودکان و دیگر گروههای حساس باید از حضور و فعالیت طولانیمدت در فضای باز خودداری کنند و عموم شهروندان نیز از انجام فعالیتهای سنگین ورزشی در فضای باز بپرهیزند.
ادارهکل هواشناسی همچنین از تشدید آلایندگی در نواحی صنعتی و افزایش تردد خودروها خبر داده و تأکید کرده است که مدیریت شهری و دستگاههای مسئول برای کاهش پیامدهای آلودگی هوا تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
در این اطلاعیه، وضعیت مخاطره در سطح زرد اعلام شده که بیانگر «احتمال بروز خسارت با شدت نقطهای» است.
