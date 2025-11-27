  1. استانها
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۱

نوری: ابوالعباس اسفراینی ستاره درخشان فرهنگ خراسان شمالی است

اسفراین- استاندار خراسان شمالی گفت: ابوالعباس اسفراینی همچون ستاره‌ای درخشان در فرهنگ این خطه می‌درخشد و نام و منش او باید بیش از گذشته معرفی و پاس داشته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری شامگاه پنج‌شنبه در نخستین همایش ملی شناخت مفاخر خراسان شمالی با بزرگداشت ابوالعباس اسفراینی اظهار کرد: ابوالعباس اسفراینی مانند ستاره‌ای درخشان در فرهنگ خراسان شمالی می‌درخشد.

وی افزود: نشر و منش این شخصیت بزرگ باید بسیار زودتر از این‌ها معرفی و بازگو می‌شد و امروز وظیفه ماست که ابعاد فکری و فرهنگی او را تبیین کنیم.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: فردی که فرهنگ این استان را پاس داشته، باید نامش همواره زنده و جاودان باشد و نسل‌های امروز و فردا او را بشناسند.

نوری خاطرنشان کرد: خراسان شمالی چهره‌های فرهنگی و تاریخی فراوانی دارد که هنوز آن‌گونه که باید به مردم شناسانده نشده‌اند.

وی تأکید کرد: باید در همه عرصه‌ها نام خراسان شمالی و مفاخر برجسته آن شنیده شود و این میراث فرهنگی ارزشمند بیش از گذشته برجسته‌سازی شود.

